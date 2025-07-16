ما هو مفتاح المرور؟





مفتاح المرور هو تقنية جديدة لمصادقة الهوية تمكن المستخدمين من الوصول إلى الحسابات عبر الإنترنت على الموقع الإلكتروني أو التطبيقات دون إدخال كلمات المرور يدويًا. باستخدام مفاتيح المرور، يمكن للمستخدمين تسجيل الدخول إلى حساباتهم باستخدام طرق مثل التعرف على بصمات الأصابع أو مسح الوجه أو إعدادات قفل شاشة الجهاز (على سبيل المثال، رموز PIN). توفر مفاتيح المرور آليات حماية قوية وفعالة، وتوفر الحماية ضد التهديدات مثل هجمات التصيد الاحتيالي.









1.1 تسجيل دخول مبسط بدون كلمة مرور: يمكن للمستخدمين الوصول مباشرة إلى حساباتهم باستخدام طرق مثل التعرف على بصمات الأصابع ومسح الوجه والمزيد، مما يبسط عملية تسجيل الدخول ويتجنب المشكلات مثل الإدخالات المتعددة أو كلمات المرور غير الصحيحة.





1.2 أمان معزز: تستخدم مفاتيح المرور، استنادًا إلى معايير FIDO Alliance وW3C، أزواج مفاتيح مشفرة بدلاً من كلمات المرور، مما يعزز الأمان بشكل كبير. ترتبط مفاتيح المرور ارتباطًا وثيقًا بالتطبيقات أو مواقع الويب المرتبطة بها، مما يضمن عدم استخدام المستخدمين لمفاتيح المرور عن غير قصد لتسجيل الدخول إلى التطبيقات أو مواقع الويب الاحتيالية.





1.3 التعايش مع كلمات المرور: من خلال تسجيل الدخول باستخدام مفتاح مرور، يمكنك استخدام التقنيات البيومترية مثل التعبئة التلقائية أو التعرف على الوجه أو التعرف على بصمات الأصابع للمصادقة، مما يتيح انتقالًا سلسًا من كلمات المرور إلى مفاتيح المرور. يتيح هذا التصميم للمستخدمين استخدام كلمات المرور ومفاتيح المرور في نفس الوقت.









ميزة مفتاح المرور متاحة حاليًا فقط على تطبيق MEXC، المدعوم على iOS 16.0.0 أو Android 9.0 وما فوق. سنوضح عملية الانسحاب على إصدار iOS من التطبيق.





ملاحظة: نظرًا للقيود الإقليمية أو قيود الجهاز مثل عدم وجود دعم لخدمات Google، قد لا تتمكن بعض الأجهزة من استخدام ميزة مفتاح المرور. نحن نقدر تفهمك.









1）افتح تطبيق MEXC وقم بتسجيل الدخول، ثم انقر فوق رمز المستخدم في الزاوية اليسرى العلوية من الصفحة الرئيسية للتطبيق.





2）انقر فوق [الأمان].





3）اضغط على [مفتاح المرور].





4）في صفحة مفتاح المرور، اضغط على [إضافة مفتاح مرور].





5）أدخل بريدك الإلكتروني أو رمز التحقق من الهاتف المحمول، وأدخل رمز Google Authenticator، ثم اضغط على [تأكيد]. بعد إكمال المصادقة البيومترية، سيتم إنشاء مفتاح المرور بنجاح.













1）افتح تطبيق MEXC وقم بتسجيل الدخول، ثم اضغط على أيقونة المستخدم في الزاوية اليسرى العلوية من الصفحة الرئيسية للتطبيق.





2）اضغط على [الأمان].





3）اضغط على [مفتاح المرور].





4）في صفحة مفتاح المرور، يمكنك رؤية جميع مفاتيح المرور التي قمت بتعيينها حاليًا. يمكنك الضغط على زر [إضافة مفتاح مرور] أدناه لمواصلة إضافة مفاتيح مرور جديدة، بحد أقصى 10 مفاتيح مرور.





إذا كان لديك مفاتيح مرور متعددة، فانقر فوق زر التحرير على شكل قلم رصاص لتعديل أسماء مفاتيح المرور لتسهيل الإدارة.





إذا لم تعد ترغب في استخدام مفاتيح المرور غير الضرورية أو تريد حذفها، فانقر فوق زر الحذف في أقصى اليمين لإزالة مفتاح المرور المحدد.













1) في صفحة مفتاح المرور، انقر فوق الرمز ⚙️ في الزاوية اليمنى العليا.

2) حدد سيناريوهات التطبيق المطلوبة وانقر فوق [حفظ].

3) أكمل التحقق من 2FA عن طريق إدخال الرمز المطلوب، ثم انقر فوق [تأكيد] للإنهاء.

















سنستمر في استخدام إصدار iOS من التطبيق كمثال لتوضيح سحب الأموال.





1）افتح تطبيق MEXC وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك، ثم انقر فوق زر [المحافظ] في الزاوية اليمنى السفلية.

2）حدد [سحب] في صفحة المحافظ.

3）اختر العملة المشفرة التي تريد سحبها، مثل USDT، وأدخل "USDT" في مربع البحث في الأعلى.

4）انقر فوق نتيجة البحث عن توكن USDT.

5）حدد [سحب على السلسلة] كطريقة سحب.

6）املأ حقلي "عنوان السحب" و"كمية السحب"، ثم حدد شبكة السحب.

7）بعد التأكد من صحة كل شيء، انقر فوق [تأكيد].

8）تحقق مرة أخرى من معلومات السحب، ثم انقر فوق [تأكيد السحب].









إذا كنت قد قمت مسبقًا بتعيين مفتاح مرور، فبعد النقر فوق [تأكيد السحب]، ما عليك سوى إكمال المصادقة البيومترية أو إدخال كلمة المرور الخاصة بك لإكمال السحب.





إذا لم تقم بإعداد مفتاح مرور من قبل، فبعد النقر على [تأكيد السحب]، ستظهر نافذة منبثقة "إضافة مفتاح مرور للسحب".





9）انقر على [إضافة مفتاح مرور].





10）أدخل بريدك الإلكتروني أو رمز التحقق من الهاتف المحمول، وأدخل رمز Google Authenticator(مصادقة جوجل)، ثم انقر على [تأكيد]. بعد إكمال المصادقة البيومترية، سيتم إنشاء مفتاح المرور الخاص بك بنجاح.





بمجرد إنشاء مفتاح المرور بنجاح، لن تحتاج بعد الآن إلى إكمال 2FA عند إجراء عمليات السحب. ما عليك سوى إكمال المصادقة البيومترية أو إدخال كلمة المرور الخاصة بك لإكمال السحب.













1）أدخل البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف الذي قمت بربطه بحساب MEXC الخاص بك، ثم انقر على [التالي].

2）أكمل التحقق من الصورة.

3）أكمل المصادقة البيومترية لتسجيل الدخول إلى تطبيق MEXC.









إن استخدام مفتاح المرور لتسجيل الدخول أو السحب لا يبسط العملية فحسب، بل يحسن الكفاءة، ولكنه يعزز الأمان أيضًا، ويمنع هجمات الشبكة بشكل فعال ويحمي أصولك. نظرًا لأن مفتاح المرور مخزن على جهازك الخاص، يرجى التأكد من الحفاظ على جهازك آمنًا لمنع فقدان الأصول في حالة فقد جهازك.



