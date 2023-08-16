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MEXC نسخ التداول

التداول أسهل الآن من أي وقت مضى

50,000+

إجمالي مستخدمي نسخ التداول

1,000,000,000+ USDT

إجمالي مبلغ نسخ التداول

ما هو نسخ التداول؟

MEXC نسخ التداول هي ميزة بسيطة ولكنها فعالة لجميع المتداولين ومتابعيهم. يمكن للمتابعين متابعة متداول من ذوي الخبرة دون عناء، وعندما يبدأ المتداول تداول رائد، سيقوم النظام تلقائيا بوضع طلب للمتابع بناء على استراتيجية المتداول. سيحصل المتداول أيضا على حصة من أرباح المتابع!

كيف تبدأ نسخ التداول؟

إذا كنت تمتلك قدرًا كبيرًا من الخبرة في التداول وشعورًا قويًا بالحكم على السوق، فيمكنك التقدم لتصبح متداولًا وتحصل على حصص أرباح.

كن متداولاً

تواصل مع مجموعة كبيرة من المتابعين واحصل على حصة من أرباح متابعيك.

تقديم الطلب

انتظر الموافقة على طلبك، والذي يستغرق عادة 1-2 أيام.

بدء التداول الرائد

سيقوم النظام تلقائيا بوضع طلبات لمتابعيك.

كن متداولاً

تواصل مع مجموعة كبيرة من المتابعين واحصل على حصة من أرباح متابعيك.

تقديم الطلب

انتظر الموافقة على طلبك، والذي يستغرق عادة 1-2 أيام.

بدء التداول الرائد

سيقوم النظام تلقائيا بوضع طلبات لمتابعيك.

إذا كنت مستخدما عاديا لا تريد أن تفوتك أحدث اتجاهات السوق، فيمكنك ببساطة متابعة متداول من ذوي الخبرة ونسخ تداولاته.

اصبح متابعًا

اتبع متداولا من ذوي الخبرة ولا تفوت اتجاهات السوق مرة أخرى.

تحويل الأموال

تحويل الأموال إلى حساب العقود الفورية الخاص بك

متابعة متداول

املأ تفاصيل نسخ التداول

اصبح متابعًا

اتبع متداولا من ذوي الخبرة ولا تفوت اتجاهات السوق مرة أخرى.

تحويل الأموال

تحويل الأموال إلى حساب العقود الفورية الخاص بك

متابعة متداول

املأ تفاصيل نسخ التداول

فوائد نسخ التداول

  • مربحة للطرفين

    يمكن للمتداولين ذوي الخبرة تطبيق مهاراتهم في التداول لمساعدة المتابعين على إجراء صفقات مربحة يمكنهم من خلالها الحصول على حصة من الأرباح. يمكن للمتابعين اتباع استراتيجيات تداول حكيمة دون عناء بنقرة واحدة فقط.

  • النظام الآلي

    سيقوم النظام بوضع طلبات للمتابعين بناء على استراتيجية المتداول.

  • حاجز دخول منخفض

    يحتاج المستخدمون فقط إلى تحويل الأموال إلى حساب نسخ التداول الخاص بهم وملء التفاصيل الخاصة بهم لبدء نسخ الصفقات.

  • محترف وموثوق

    يمتلك جميع المتداولين قدرا كبيرا من الخبرة في التداول ولديهم محفظة رائعة. تم الموافقة عليهم بعد مراجعة دقيقة من قبل MEXC.

لا تفوت أي اتجاهات رئيسية في السوق. ابدأ نسخ التداول الآن!

الأسئلة الشائعة (FAQ)