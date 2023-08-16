MEXC نسخ التداول

إذا كنت تمتلك قدرًا كبيرًا من الخبرة في التداول وشعورًا قويًا بالحكم على السوق، فيمكنك التقدم لتصبح متداولًا وتحصل على حصص أرباح.

كن متداولاً تواصل مع مجموعة كبيرة من المتابعين واحصل على حصة من أرباح متابعيك. تقديم الطلب انتظر الموافقة على طلبك، والذي يستغرق عادة 1-2 أيام. بدء التداول الرائد سيقوم النظام تلقائيا بوضع طلبات لمتابعيك. تقديم الآن