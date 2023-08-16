MEXC نسخ التداول هي ميزة بسيطة ولكنها فعالة لجميع المتداولين ومتابعيهم. يمكن للمتابعين متابعة متداول من ذوي الخبرة دون عناء، وعندما يبدأ المتداول تداول رائد، سيقوم النظام تلقائيا بوضع طلب للمتابع بناء على استراتيجية المتداول. سيحصل المتداول أيضا على حصة من أرباح المتابع!
تواصل مع مجموعة كبيرة من المتابعين واحصل على حصة من أرباح متابعيك.
انتظر الموافقة على طلبك، والذي يستغرق عادة 1-2 أيام.
سيقوم النظام تلقائيا بوضع طلبات لمتابعيك.
تواصل مع مجموعة كبيرة من المتابعين واحصل على حصة من أرباح متابعيك.
انتظر الموافقة على طلبك، والذي يستغرق عادة 1-2 أيام.
سيقوم النظام تلقائيا بوضع طلبات لمتابعيك.
اتبع متداولا من ذوي الخبرة ولا تفوت اتجاهات السوق مرة أخرى.
تحويل الأموال إلى حساب العقود الفورية الخاص بك
املأ تفاصيل نسخ التداول
اتبع متداولا من ذوي الخبرة ولا تفوت اتجاهات السوق مرة أخرى.
تحويل الأموال إلى حساب العقود الفورية الخاص بك
املأ تفاصيل نسخ التداول
يمكن للمتداولين ذوي الخبرة تطبيق مهاراتهم في التداول لمساعدة المتابعين على إجراء صفقات مربحة يمكنهم من خلالها الحصول على حصة من الأرباح. يمكن للمتابعين اتباع استراتيجيات تداول حكيمة دون عناء بنقرة واحدة فقط.
سيقوم النظام بوضع طلبات للمتابعين بناء على استراتيجية المتداول.
يحتاج المستخدمون فقط إلى تحويل الأموال إلى حساب نسخ التداول الخاص بهم وملء التفاصيل الخاصة بهم لبدء نسخ الصفقات.
يمتلك جميع المتداولين قدرا كبيرا من الخبرة في التداول ولديهم محفظة رائعة. تم الموافقة عليهم بعد مراجعة دقيقة من قبل MEXC.