دروس نسخ التداول على MEXC (الموقع الإلكتروني)

8/21/2025
نسخ التداول هو عملية تكرار الصفقات التي ينفذها متداولون آخرون، بما في ذلك جميع عملياتهم. في هذه المقالة، سوف نعرض لك عملية نسخ التداول باستخدام الموقع الإلكتروني.

1. كيفية نسخ الصفقات


افتح الموقع الرسمي لـ MEXC وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك. في الأعلى، انقر على [العقود الآجلة] ثم اختر [نسخ التداول] للدخول إلى صفحة نسخ التداول على MEXC.


في صفحة نسخ التداول، قم بالتمرير لأسفل لرؤية أفضل المتداولين مرتبين حسب فئات مثل الترتيب العام، أعلى العوائد على الاستثمار (ROI)، وأعلى PNL. يمكنك أيضًا النقر على [جميع المتداولين] لعرض القائمة الكاملة للمتداولين الحاليين. اختر المتداول المفضل لديك وانقر على [نسخ التداول] للدخول إلى صفحة إعدادات معايير نسخ التداول.


على الجهة اليسرى من صفحة إعدادات معايير نسخ التداول، اختر أزواج العقود الآجلة التي ترغب في نسخ صفقاتها. يمكنك تحديد خيار "الكل" لاختيار جميع أزواج العقود الآجلة أو اختيار زوج أو أكثر من أزواج العقود الآجلة لنسخها.


على الجهة اليمنى من صفحة إعدادات معايير نسخ التداول، يمكنك اختيار إحدى ثلاث طرق لنسخ التداول: [النسبة الذكية]، [المبلغ الثابت]، و [النسبة الثابتة].

  • النسبة الذكية: نسخ تخصيص المبلغ الذي يحدده المتداول لكل طلب لفتح الصفقات.
  • المبلغ الثابت: استثمر نفس المبلغ من الهامش في كل مرة تقوم فيها بنسخ صفقة.
  • النسبة الثابتة: كمية الطلب لكل صفقة نسخ ستكون عدة أضعاف من كمية الطلب المنفذة من قبل المتداول.


سوف نعرض عملية نسخ التداول باستخدام طريقة النسبة الذكية كمثال. تعمل الطرق الأخرى لنسخ التداول بنفس الطريقة تقريبًا.

للمتابعة في أي عمليات نسخ تداول، يجب أن يكون مبلغ نسخ التداول لديك على الأقل 30 USDT. إذا كان رصيد حسابك في العقود الفورية لا يفي بهذا المتطلب، يمكنك النقر على [نقل الأموال] لإعادة تعبئة الرصيد من حساب العقود الآجلة أو حساب فيات.

عندما يصل إجمالي رصيد حساب نسخ التداول الخاص بك إلى حد إيقاف الخسارة المحدد مسبقًا، سيتم إنهاء تداول نسخ التداول الخاص بك. سيتم إغلاق جميع الصفقات بسعر السوق، وسيتم تحويل الأصول المتبقية إلى حسابك الفوري. نظرًا لتقلبات السوق، قد يختلف إجمالي رصيد حساب نسخ التداول الفعلي وقت الإنهاء قليلاً عن القيمة المحددة مسبقًا.

تحت "إعدادات تصفية المتداول"، يمكنك اختيار إما [متابعة للإغلاق] أو [عدم المتابعة]. يحدد هذا الخيار ما إذا كان سيتم إغلاق صفقتك عند تصفية صفقة المتداول.

تحت "إعدادات إضافية"، يمكنك تكوين معايير إضافية، بما في ذلك التحكم في المخاطر، والهامش، والرافعة المالية، وإعدادات الانزلاق السعري.

بمجرد تكوين جميع الإعدادات، انقر على [الخطوة التالية].


مراجعة إعدادات نسخ التداول الخاصة بك، وعند التأكد منها، انقر على [إرسال] لإتمام عملية نسخ التداول.


2. اختيار المتداول


في صفحة [أفضل المتداولين] في نسخ التداول على MEXC، يمكنك رؤية قائمة المتداولين التي يتم تصنيفها مبدئيًا حسب الترتيب العام، أعلى ROI، أعلى PNL، وأكبر عدد من المتابعين. في لوحة المتداول، يمكنك عرض معلومات متنوعة عن كل متداول، بما في ذلك لمدة 7 أيام ROI، PNL لمدة 7 أيام، معدل الفوز لمدة 7 أيام، تكرار التداول، نسبة مشاركة الأرباح، والمزيد.


يمكنك أيضًا اختيار علامة التبويب [جميع المتداولين]. في صفحة نسخ التداول على MEXC، يمكنك ترتيب المتداولين بناءً على معايير مختلفة، مثل PNL لمدة 7 أيام، إجمالي ROI، إجمالي معدل الفوز، والمزيد، للعثور على المتداول الذي يعجبك.

في بطاقة ملف المتداول، يمكنك أيضًا رؤية بيانات تداولهم السابقة والكلمات الرئيسية. يمكنك الرجوع إلى هذه النقاط البيانية عند اختيار المتداول.

يرجى ملاحظة أن أداء المتداول السابق لا يضمن الأرباح المستقبلية. لذلك، يُنصح بتخصيص مبلغ نسخ التداول الخاص بك بحكمة، وضبط TP/SL، وضمان أن تظل أصولك الشخصية ضمن نطاق تقلبات مدروس.


3. تعديل/إلغاء صفقات نسخ التداول


في صفحة نسخ التداول على MEXC، انقر على [>] في بطاقة المتداول.


في قسم نسخ التداول الخاص بي، انقر على [متداولي] لعرض صفقات النسخ الحالية مع المتداولين الذين تتابعهم. يمكنك النقر على [إلغاء المتابعة] أو [تعديل].

النقر على [تعديل] سيعيدك إلى صفحة إعدادات معايير نسخ التداول، حيث يمكنك إعادة تكوين الأزواج المستقبلية (العقود الآجلة) التي تريد نسخ صفقاتها وإجراء تغييرات على طرق نسخ التداول والإعدادات الأخرى. يمكنك النقر على [إلغاء المتابعة] لإيقاف متابعة المتداول الحالي.

من خلال النقر على أيقونة القلم في عمود مبلغ نسخ التداول، يمكنك زيادة أو تقليل مبلغ نسخ التداول. يُرجى ملاحظة أن الحد الأدنى لمبلغ نسخ التداول هو 30 USDT.


إخلاء المسؤولية: لا تقدم هذه المعلومات نصائح بشأن الاستثمار أو الضرائب أو الخدمات القانونية أو المالية أو المحاسبية أو أي خدمات أخرى ذات صلة، ولا تشكل نصيحة بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تقدم "MEXC تعلم" معلومات لأغراض مرجعية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي تنطوي عليها وتوخي الحذر عند الاستثمار. المنصة ليست مسؤولة عن قرارات الاستثمار التي يتخذها المستخدمون.


