بمجرد بدء الحدث، يمكن للمستخدمين من جميع البلدان/المناطق التسجيل والمشاركة.
الجوائز اليومية: اربح ما يصل إلى 2,025 USDT
اربح 1 بطاقة خدش لكل -- USDT يتم تداولها يوميا، بحد أقصى -- بطاقة خدش في اليوم.
حوض الجوائز المتبقية اليوم (USDT)
--
/--
معلومات الجائزة
منطقة الخدش
اخدش للفوز بمكافآت مضمونة
المفاجآت الأسبوعية: اربح ما يصل إلى 5,000 USDT
لكل حجم تداول أسبوعي متراكم -- USDT، سوف تتلقى 1 فرصة سحب الحظ ، بحد أقصى -- فرص في الأسبوع
حوض الجوائز المتبقية هذا الأسبوع (USDT)
--
/--
x0
لم يبدأ الحدث
المكافآت المضمونة
معلومات الجائزة
الأسئلة الشائعة
س: كيف يمكنني المشاركة في هذا الحدث؟
س: هل يمكنني الانضمام إلى فعاليات أخرى في نفس الوقت؟
س: هل أحتاج إلى استكمال عملية التحقق من KYC للمشاركة؟
س: ما هي العقود الآجلة التي يتم احتسابها في الحدث؟
س: هل سيتم تحديث حجم التداول الخاص بي في الوقت الفعلي؟ هل هناك أي تأخير؟
س: متى سيتم إصدار المكافآت؟ كم من الوقت يستغرق استلامها؟
س: إذا فاتني السحب في يوم ما، هل يمكنني اللحاق به لاحقًا؟
قواعد الحدث
يجب على المستخدمين النقر على زر التسجيل في هذه الصفحة للمشاركة في الحدث، ويجب أن يكونوا بعمر 17 عامًا على الأقل ليكونوا مؤهلين للحصول على المكافآت.
سيتم احتساب أحجام تداول العقود الآجلة التي تبلغ رسومها >0 فقط (باستثناء العقود الآجلة للعملات المستقرة مثل USDC/USDT). ستستند جميع إحصائيات التداول إلى المنطقة الزمنية UTC+8.
لن يكون المستخدمون الذين يقومون بالتسجيل لهذا الحدث مؤهلين لتلقي المكافآت من حدث M-Day خلال نفس الفترة.
سيحصل المشاركون تلقائيًا على رموز اليانصيب المقابلة عند الوصول إلى حجم التداول المطلوب. تمنح كل رمز يانصيب فرصة سحب واحدة، والتي يمكن تجميعها واستخدامها في أي وقت خلال فترة السحب. تتوفر جميع المكافآت على أساس أسبقية الحضور لفترة محدودة فقط.الحضور لفترة محدودة فقط.
سيتم توزيع مكافآت السحب اليومي/عجلة الحظ الأسبوعية فورًا عند الفوز، في موعد أقصاه 24 ساعة. المكافآت صالحة لمدة 7 أيام. يُرجى قراءة قواعد الاستخدام بعناية قبل الاستخدام. التفاصيل متوفرة هنا.
سيتم تحويل المكافآت المادية إلى ما يعادلها من إيردروب USDT بناءً على الأسعار الرسمية. إذا تأخر الحدث أو تم إلغاؤه أو تأجيله أو لأي سبب آخر، تحتفظ MEXC بالحق في تعديل الجوائز وفقًا لتقديرها وتقديم جوائز بديلة للفائزين بقيمة مساوية أو أكبر.
لا يرتبط هذا الحدث بأي علامات تجارية أو شركات تابعة لجهات خارجية، ولا تدعمها أو ترتبط بها. جميع الإشارات إلى المنتجات أو العلامات التجارية هي لأغراض وصفية فقط ولا تعني أي شراكة أو تعاون.
ستستخدم MEXC آخر 5 أرقام من قيمة أول هاش لكتلة البيتكوين التي تم إنشاؤها بعد الساعة 12:00:00 (UTC) في اليوم الذي ينتهي فيه الحدث، 4 يوليو 2025، كرقم فائز للجائزة الكبرى النهائية. يمكن العثور على التفاصيل على Blockchain.com.
الجائزة الكبرى النهائية، التي تزيد قيمتها عن 10,000 USDT متاحة فقط للمستخدمين الذين أكملوا عملية التحقق من KYC المتقدم. في حال عدم إكمال الفائز عملية التحقق خلال 7 أيام، سيتم إلغاء أهليته للجائزة، وستُنقل المكافأة إلى المستخدم المؤهل التالي. إذا حصل جميع المستخدمين المؤهلين على مكافآتهم بالفعل، فسيتم توزيع أي جوائز متبقية كمكافأة مشاركة على المستخدمين الآخرين بناءً على عدد رموز اليانصيب التي يحملونها.
يجب على المستخدمين الذين يفوزون بالجائزة النهائية الكبرى التي تزيد عن 10,000 USDT إكمال التحقق من KYC المتقدم ثم التواصل مع @Mo_Mexc عبر تيليجرام للمطالبة بمكافأتهم. بالنسبة لجائزة السبيكة الذهبية، يجب على الفائز المشاركة في حفل توزيع الجوائز والتعاون مع جلسات التصوير والمقابلات والعروض الترويجية الأخرى على وسائل التواصل الاجتماعي في الدولة/المنطقة المعينة رسميًا (مع تعويض المنصة عن نفقات السفر وفقًا لمعايير معينة) لتلقي مكافأة الإيردروب الكاملة البالغة 350,000 USDT. إذا كان الفائز لا يرغب في المشاركة في العروض الترويجية، فيجب عليه مع ذلك المشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي والاحتفاظ بها لمدة 30 يومًا على الأقل، ولكن سيتم تعديل جائزة سبائك ذهبية إلى مكافأة إيردروب بقيمة 175,000 USDT. سيتم إبلاغ الفائزين بتفاصيل حفل توزيع الجوائز وتفاصيل السداد بشكل منفصل.
تشمل العروض الترويجية على وسائل التواصل الاجتماعي على سبيل المثال لا الحصر:
المشاركة في المقابلات الإعلامية: مشاركة التجارب الشخصية المتعلقة بالحدث، بما في ذلك تجربة التداول، وتجربة سحب اليانصيب، وما إلى ذلك.
عرض صور أو مقاطع فيديو الجائزة: نشر صور أو مقاطع فيديو شخصية تعرض الجائزة.
نشر المقالات الترويجية: كتابة مقالات ترويجية مفصلة، بما في ذلك تفاصيل الحدث، والخطابات الفائزة، وعروض الجوائز، وما إلى ذلك، والترويج لها على منصات التواصل الاجتماعي المستخدمة بشكل شائع باستخدام علامات الهشتاج والموضوعات المحددة (على سبيل المثال، "#MEXCGoldBar").
إعادة نشر المحتوى الترويجي الرسمي: مشاركة المواد الرسمية للحدث وإعلانات الفائزين التي نشرتها MEXC.
تلتزم MEXC بخصوصية المستخدم. تُستخدم جميع البيانات الشخصية فقط لتنظيم وتنفيذ الفعالية، ولن تُكشف لأي طرف ثالث دون موافقة المستخدم.
يجب على جميع المستخدمين المشاركين الالتزام الصارم بشروط خدمة MEXC. تحتفظ MEXC بالحق في استبعاد أي مشارك ينخرط في أنشطة غير شريفة أو مسيئة أثناء الحدث، بما في ذلك تسجيل حسابات جماعية لجمع بونص إضافي وأي أنشطة أخرى تتعلق بأغراض غير قانونية أو احتيالية أو ضارة.
تحتفظ MEXC بالحق في التفسير النهائي لهذا الحدث. إذا كان لديك أي أسئلة، يرجى التواصل مع فريق خدمة العملاء.
بمجرد بدء الحدث، يمكن للمستخدمين من جميع البلدان/المناطق التسجيل والمشاركة.
سيتم مطابقة رموز اليانصيب مع الرقم الفائز من آخر رقم إلى الأمام. سيفوز المستخدم صاحب أكبر عدد من الأرقام المطابقة المتتالية بالجائزة الكبرى لسبائك الذهب فئة 100 أونصة. قد يفوز المستخدم الواحد بعدة جوائز بناءً على عدد الرموز المتطابقة.
إخلاء المسؤولية
لا يمكن لحسابات صانع السوق والحسابات الفرعية المؤسسية المشاركة في هذا الحدث.
سيتم استبعاد المشاركين الذين يتم اكتشاف تورطهم في أنشطة احتيالية مثل التداول غير المشروع، والتلاعب بالسوق، وتشغيل حسابات متعددة، والتعامل الذاتي.
سيتم استبعاد المشاركين الذين يتم اكتشاف اشتراكهم في استراتيجيات تداول متطابقة.
سيتم استبعاد المشاركين الذين يتم اكتشاف قيامهم بوضع وإلغاء الطلبات بمعدل مرتفع كل دقيقة.
بمجرد العثور على حسابات متعددة مسجلة تحت نفس عنوان IP، سيتم استبعاد مستخدمي الحسابات المعنية.
تحتفظ MEXC بالحق في التفسير النهائي لقواعد الحدث بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، المعلومات المذكورة أعلاه فيما يتعلق بالتداول، والأموال، ومخاطر سلوكيات العصابات.