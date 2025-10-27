YAPE（YAPE）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.0087539 24H最高價 $ 0.00918134 歷史最高 $ 0.087726 最低價 $ 0.0087539 漲跌幅（1H） +0.23% 漲跌幅（1D） -0.82% 漲跌幅（7D） -28.75%

YAPE（YAPE）目前實時價格為 $0.00890626。過去 24 小時內，YAPE 的交易價格在 $ 0.0087539 至 $ 0.00918134 之間波動，市場活躍度顯著。YAPE 的歷史最高價為 $ 0.087726，歷史最低價為 $ 0.0087539。

從短期表現來看，YAPE 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.23%，過去 24 小時內變動為 -0.82%，過去 7 天內累計變動為 -28.75%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

YAPE（YAPE）市場資訊

市值 $ 167.84K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 167.84K 流通量 18.85M 總供應量 18,845,271.61203556

YAPE 的目前市值為 $ 167.84K, 它過去 24 小時的交易量為 --。YAPE 的流通量為 18.85M，總供應量是 18845271.61203556，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 167.84K。