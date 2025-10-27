XBT（XBT）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00127509 $ 0.00127509 $ 0.00127509 24H最低價 $ 0.00147014 $ 0.00147014 $ 0.00147014 24H最高價 24H最低價 $ 0.00127509$ 0.00127509 $ 0.00127509 24H最高價 $ 0.00147014$ 0.00147014 $ 0.00147014 歷史最高 $ 0.03015309$ 0.03015309 $ 0.03015309 最低價 $ 0.000486$ 0.000486 $ 0.000486 漲跌幅（1H） +0.79% 漲跌幅（1D） +6.42% 漲跌幅（7D） -17.40% 漲跌幅（7D） -17.40%

XBT（XBT）目前實時價格為 $0.00141831。過去 24 小時內，XBT 的交易價格在 $ 0.00127509 至 $ 0.00147014 之間波動，市場活躍度顯著。XBT 的歷史最高價為 $ 0.03015309，歷史最低價為 $ 0.000486。

從短期表現來看，XBT 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.79%，過去 24 小時內變動為 +6.42%，過去 7 天內累計變動為 -17.40%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

XBT（XBT）市場資訊

市值 $ 1.42M$ 1.42M $ 1.42M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 1.42M$ 1.42M $ 1.42M 流通量 999.73M 999.73M 999.73M 總供應量 999,729,758.48 999,729,758.48 999,729,758.48

XBT 的目前市值為 $ 1.42M, 它過去 24 小時的交易量為 --。XBT 的流通量為 999.73M，總供應量是 999729758.48，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.42M。