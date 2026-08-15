Velora 今日價格

Velora (VLR) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 12.29%。目前 VLR 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 VLR。

Velora 目前市值在 $ 769,676 排名第 #-，流通供應量為 1.67B VLR。過去 24 小時內，VLR 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.064575，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，VLR 在過去一小時內波動了 -0.04%，過去7 天內波動了 +61.08%。過去一天，總交易量達到 $ 489.59。

Velora（VLR）市場資訊

市值 $ 769.68K$ 769.68K $ 769.68K 成交量（24H） $ 489.59$ 489.59 $ 489.59 完全稀釋市值 $ 921.41K$ 921.41K $ 921.41K 流通量 1.67B 1.67B 1.67B 總供應量 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

Velora 的目前市值為 $ 769.68K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 489.59。VLR 的流通量為 1.67B，總供應量是 2000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 921.41K。