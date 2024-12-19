USDB 圖標

USDB 價格 (USDB)

USD

USDB (USDB) 實時價格圖表

$0.993058
$0.993058$0.993058
-0.40%(1D)

今天 USDB (USDB) 的價格

今天 USDB (USDB) 的實時價格爲 0.993072 USD。目前其市值爲 $ 402.60M USD。USDB 兌換 USD 的價格爲實時更新。
USDB 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 28.08M USD
- USDB 當天價格變化爲 -0.45%
- 其循環供應量爲 406.05M USD

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USDB (USDB) 價格表現 USD

今天內，USDB 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0044952739880665
在過去30天內，USDB 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0037419946
在過去60天內，USDB 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0042226414
在過去90天內，USDB 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0025381767139987

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0044952739880665-0.45%
30天$ -0.0037419946-0.37%
60天$ -0.0042226414-0.42%
90天$ -0.0025381767139987-0.25%

USDB (USDB) 價格分析

USDB 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.981389
$ 0.981389$ 0.981389

$ 1.019
$ 1.019$ 1.019

$ 1.07
$ 1.07$ 1.07

-0.03%

-0.45%

-0.02%

USDB (USDB) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 402.60M
$ 402.60M$ 402.60M

$ 28.08M
$ 28.08M$ 28.08M

406.05M
406.05M 406.05M

什麼是USDB (USDB)

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USDB (USDB) 資源

官網

大家還在問：關於 USDB (USDB) 的其他問題

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USDB 兌換爲當地貨幣

1 USDB 兌換 AUD
A$1.57898448
1 USDB 兌換 GBP
0.78452688
1 USDB 兌換 EUR
0.95334912
1 USDB 兌換 USD
$0.993072
1 USDB 兌換 MYR
RM4.468824
1 USDB 兌換 TRY
34.83696576
1 USDB 兌換 JPY
¥156.04140336
1 USDB 兌換 RUB
102.27648528
1 USDB 兌換 INR
84.52035792
1 USDB 兌換 IDR
Rp16,279.86624768
1 USDB 兌換 PHP
58.65083232
1 USDB 兌換 EGP
￡E.50.55729552
1 USDB 兌換 BRL
R$6.13718496
1 USDB 兌換 CAD
C$1.42009296
1 USDB 兌換 BDT
118.68203472
1 USDB 兌換 NGN
1,542.03227088
1 USDB 兌換 UAH
41.68916256
1 USDB 兌換 VES
Bs49.6536
1 USDB 兌換 PKR
Rs276.38186832
1 USDB 兌換 KZT
521.0152248
1 USDB 兌換 THB
฿34.3106376
1 USDB 兌換 TWD
NT$32.40393936
1 USDB 兌換 CHF
Fr0.88383408
1 USDB 兌換 HKD
HK$7.71616944
1 USDB 兌換 MAD
.د.م9.96051216