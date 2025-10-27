UpTop（UPTOP）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00371022 $ 0.00371022 $ 0.00371022 24H最低價 $ 0.00391428 $ 0.00391428 $ 0.00391428 24H最高價 24H最低價 $ 0.00371022$ 0.00371022 $ 0.00371022 24H最高價 $ 0.00391428$ 0.00391428 $ 0.00391428 歷史最高 $ 0.04540951$ 0.04540951 $ 0.04540951 最低價 $ 0.00269655$ 0.00269655 $ 0.00269655 漲跌幅（1H） -0.19% 漲跌幅（1D） +2.85% 漲跌幅（7D） -0.07% 漲跌幅（7D） -0.07%

UpTop（UPTOP）目前實時價格為 $0.0038161。過去 24 小時內，UPTOP 的交易價格在 $ 0.00371022 至 $ 0.00391428 之間波動，市場活躍度顯著。UPTOP 的歷史最高價為 $ 0.04540951，歷史最低價為 $ 0.00269655。

從短期表現來看，UPTOP 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.19%，過去 24 小時內變動為 +2.85%，過去 7 天內累計變動為 -0.07%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

UpTop（UPTOP）市場資訊

市值 $ 800.77K$ 800.77K $ 800.77K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 3.81M$ 3.81M $ 3.81M 流通量 210.00M 210.00M 210.00M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

UpTop 的目前市值為 $ 800.77K, 它過去 24 小時的交易量為 --。UPTOP 的流通量為 210.00M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 3.81M。