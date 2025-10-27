UPTOBER（UPTOBER）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.00416857$ 0.00416857 $ 0.00416857 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +18.57% 漲跌幅（1D） +54.80% 漲跌幅（7D） +12.69% 漲跌幅（7D） +12.69%

UPTOBER（UPTOBER）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，UPTOBER 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。UPTOBER 的歷史最高價為 $ 0.00416857，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，UPTOBER 在過去 1 小時內的價格變動為 +18.57%，過去 24 小時內變動為 +54.80%，過去 7 天內累計變動為 +12.69%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

UPTOBER（UPTOBER）市場資訊

市值 $ 192.44K$ 192.44K $ 192.44K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 192.44K$ 192.44K $ 192.44K 流通量 903.55M 903.55M 903.55M 總供應量 903,551,196.6222 903,551,196.6222 903,551,196.6222

UPTOBER 的目前市值為 $ 192.44K, 它過去 24 小時的交易量為 --。UPTOBER 的流通量為 903.55M，總供應量是 903551196.6222，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 192.44K。