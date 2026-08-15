Stable Mint USD 今日價格

Stable Mint USD (USDSM) 今日實時價格為 $ 0.999949，過去 24 小時內變化了 0.19%。目前 USDSM 兌 USD 的匯率為 $ 0.999949 每 USDSM。

Stable Mint USD 目前市值在 $ 12,467,639 排名第 #-，流通供應量為 12.47M USDSM。過去 24 小時內，USDSM 的交易價格在 $ 0.888694（低點）和 $ 1.44（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.44，而歷史最低價為 $ 0.688407。

短期表現方面，USDSM 在過去一小時內波動了 +0.00%，過去7 天內波動了 +0.14%。過去一天，總交易量達到 $ 11.70K。

Stable Mint USD（USDSM）市場資訊

市值 $ 12.47M$ 12.47M $ 12.47M 成交量（24H） $ 11.70K$ 11.70K $ 11.70K 完全稀釋市值 $ 12.47M$ 12.47M $ 12.47M 流通量 12.47M 12.47M 12.47M 總供應量 12,468,272.56 12,468,272.56 12,468,272.56

Stable Mint USD 的目前市值為 $ 12.47M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 11.70K。USDSM 的流通量為 12.47M，總供應量是 12468272.56，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 12.47M。