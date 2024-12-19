Sora Validator 價格 (VAL)
今天 Sora Validator (VAL) 的實時價格爲 0.02281091 USD。目前其市值爲 $ 1.39M USD。VAL 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Sora Validator 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 51.07K USD
- Sora Validator 當天價格變化爲 +4.96%
- 其循環供應量爲 60.69M USD
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今天內，Sora Validator 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00107799。
在過去30天內，Sora Validator 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0000188851。
在過去60天內，Sora Validator 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0009707296。
在過去90天內，Sora Validator 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.000968000852814284。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00107799
|+4.96%
|30天
|$ +0.0000188851
|+0.08%
|60天
|$ -0.0009707296
|-4.25%
|90天
|$ +0.000968000852814284
|+4.43%
Sora Validator 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.07%
+4.96%
-21.06%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
VAL is the validator reward token for the SORA network, used to reward those that stake XOR as part of the Nominated Proof-of-Stake consensus algorithm. VAL is a deflationary token that gets burned with each transaction on the SORA network.
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|1 VAL 兌換 AUD
A$0.0362693469
|1 VAL 兌換 GBP
￡0.0180206189
|1 VAL 兌換 EUR
€0.0218984736
|1 VAL 兌換 USD
$0.02281091
|1 VAL 兌換 MYR
RM0.102649095
|1 VAL 兌換 TRY
₺0.8002067228
|1 VAL 兌換 JPY
¥3.5769787971
|1 VAL 兌換 RUB
₽2.3661756943
|1 VAL 兌換 INR
₹1.9409803319
|1 VAL 兌換 IDR
Rp373.9492844304
|1 VAL 兌換 PHP
₱1.3476685628
|1 VAL 兌換 EGP
￡E.1.1615315372
|1 VAL 兌換 BRL
R$0.1416557511
|1 VAL 兌換 CAD
C$0.0326196013
|1 VAL 兌換 BDT
৳2.7261318541
|1 VAL 兌換 NGN
₦35.4205529389
|1 VAL 兌換 UAH
₴0.9576020018
|1 VAL 兌換 VES
Bs1.1405455
|1 VAL 兌換 PKR
Rs6.3485043621
|1 VAL 兌換 KZT
₸11.9677439315
|1 VAL 兌換 THB
฿0.7876607223
|1 VAL 兌換 TWD
NT$0.7443199933
|1 VAL 兌換 CHF
Fr0.0203017099
|1 VAL 兌換 HKD
HK$0.1772407707
|1 VAL 兌換 MAD
.د.م0.2287934273