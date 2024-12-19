Sora Validator 圖標

Sora Validator 價格 (VAL)

USD

Sora Validator (VAL) 實時價格圖表

$0.02281091
$0.02281091$0.02281091
+4.90%(1D)

今天 Sora Validator (VAL) 的價格

今天 Sora Validator (VAL) 的實時價格爲 0.02281091 USD。目前其市值爲 $ 1.39M USD。VAL 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Sora Validator 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 51.07K USD
- Sora Validator 當天價格變化爲 +4.96%
- 其循環供應量爲 60.69M USD

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Sora Validator (VAL) 價格表現 USD

今天內，Sora Validator 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00107799
在過去30天內，Sora Validator 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0000188851
在過去60天內，Sora Validator 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0009707296
在過去90天內，Sora Validator 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.000968000852814284

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00107799+4.96%
30天$ +0.0000188851+0.08%
60天$ -0.0009707296-4.25%
90天$ +0.000968000852814284+4.43%

Sora Validator (VAL) 價格分析

Sora Validator 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.01880405
$ 0.01880405$ 0.01880405

$ 0.02696934
$ 0.02696934$ 0.02696934

$ 9.05
$ 9.05$ 9.05

+0.07%

+4.96%

-21.06%

Sora Validator (VAL) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 1.39M
$ 1.39M$ 1.39M

$ 51.07K
$ 51.07K$ 51.07K

60.69M
60.69M 60.69M

什麼是Sora Validator (VAL)

VAL is the validator reward token for the SORA network, used to reward those that stake XOR as part of the Nominated Proof-of-Stake consensus algorithm. VAL is a deflationary token that gets burned with each transaction on the SORA network.

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Sora Validator (VAL) 資源

官網

大家還在問：關於 Sora Validator (VAL) 的其他問題

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VAL 兌換爲當地貨幣

1 VAL 兌換 AUD
A$0.0362693469
1 VAL 兌換 GBP
0.0180206189
1 VAL 兌換 EUR
0.0218984736
1 VAL 兌換 USD
$0.02281091
1 VAL 兌換 MYR
RM0.102649095
1 VAL 兌換 TRY
0.8002067228
1 VAL 兌換 JPY
¥3.5769787971
1 VAL 兌換 RUB
2.3661756943
1 VAL 兌換 INR
1.9409803319
1 VAL 兌換 IDR
Rp373.9492844304
1 VAL 兌換 PHP
1.3476685628
1 VAL 兌換 EGP
￡E.1.1615315372
1 VAL 兌換 BRL
R$0.1416557511
1 VAL 兌換 CAD
C$0.0326196013
1 VAL 兌換 BDT
2.7261318541
1 VAL 兌換 NGN
35.4205529389
1 VAL 兌換 UAH
0.9576020018
1 VAL 兌換 VES
Bs1.1405455
1 VAL 兌換 PKR
Rs6.3485043621
1 VAL 兌換 KZT
11.9677439315
1 VAL 兌換 THB
฿0.7876607223
1 VAL 兌換 TWD
NT$0.7443199933
1 VAL 兌換 CHF
Fr0.0203017099
1 VAL 兌換 HKD
HK$0.1772407707
1 VAL 兌換 MAD
.د.م0.2287934273