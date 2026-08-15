Sabai Protocol 今日價格

Sabai Protocol (SABAI) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 SABAI 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 SABAI。

Sabai Protocol 目前市值在 $ 285,184 排名第 #-，流通供應量為 557.83M SABAI。過去 24 小時內，SABAI 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.072849，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，SABAI 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -14.59%。過去一天，總交易量達到 $ 2.93。

Sabai Protocol（SABAI）市場資訊

市值 $ 285.18K$ 285.18K $ 285.18K 成交量（24H） $ 2.93$ 2.93 $ 2.93 完全稀釋市值 $ 1.35M$ 1.35M $ 1.35M 流通量 557.83M 557.83M 557.83M 總供應量 2,650,000,000.0 2,650,000,000.0 2,650,000,000.0

Sabai Protocol 的目前市值為 $ 285.18K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 2.93。SABAI 的流通量為 557.83M，總供應量是 2650000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.35M。