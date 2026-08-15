PEAK 今日價格

PEAK (PEAK) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 4.30%。目前 PEAK 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 PEAK。

PEAK 目前市值在 $ 357,130 排名第 #-，流通供應量為 750.00M PEAK。過去 24 小時內，PEAK 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00152593，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，PEAK 在過去一小時內波動了 +0.62%，過去7 天內波動了 +133.15%。過去一天，總交易量達到 $ 7.50K。

PEAK（PEAK）市場資訊

市值 $ 357.13K$ 357.13K $ 357.13K 成交量（24H） $ 7.50K$ 7.50K $ 7.50K 完全稀釋市值 $ 476.17K$ 476.17K $ 476.17K 流通量 750.00M 750.00M 750.00M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

PEAK 的目前市值為 $ 357.13K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 7.50K。PEAK 的流通量為 750.00M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 476.17K。