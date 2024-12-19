ORC 圖標

ORC 價格 (ORC)

USD

ORC (ORC) 實時價格圖表

$0.00357464
$0.00357464$0.00357464
-5.60%(1D)

今天 ORC (ORC) 的價格

今天 ORC (ORC) 的實時價格爲 0.00357464 USD。目前其市值爲 $ 3.57M USD。ORC 兌換 USD 的價格爲實時更新。
ORC 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 146.90K USD
- ORC 當天價格變化爲 -5.63%
- 其循環供應量爲 1.00B USD

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ORC (ORC) 價格表現 USD

今天內，ORC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000213347345261281
在過去30天內，ORC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0007357188
在過去60天內，ORC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0020152594
在過去90天內，ORC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00590318986261007

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000213347345261281-5.63%
30天$ -0.0007357188-20.58%
60天$ -0.0020152594-56.37%
90天$ -0.00590318986261007-62.28%

ORC (ORC) 價格分析

ORC 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00312951
$ 0.00312951$ 0.00312951

$ 0.00395016
$ 0.00395016$ 0.00395016

$ 0.01816074
$ 0.01816074$ 0.01816074

-2.12%

-5.63%

-15.23%

ORC (ORC) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 3.57M
$ 3.57M$ 3.57M

$ 146.90K
$ 146.90K$ 146.90K

1.00B
1.00B 1.00B

什麼是ORC (ORC)

ORC Coin is a meme token inspired by legendary orcs. ​Combining mythical strength with modern tech, our ​community loves collecting ORC Coins. Just like orcs ​love to gather gold, our community loves to collect ​ORC coins This meme coin brings to the world of ​cryptocurrencies an atmosphere of nostalgia, fun, and ​unique humor. It symbolizes diligence and dedication ​with a light touch of irony.

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ORC (ORC) 資源

官網

大家還在問：關於 ORC (ORC) 的其他問題

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ORC 兌換爲當地貨幣

1 ORC 兌換 AUD
A$0.005719424
1 ORC 兌換 GBP
0.0028239656
1 ORC 兌換 EUR
0.0034316544
1 ORC 兌換 USD
$0.00357464
1 ORC 兌換 MYR
RM0.01608588
1 ORC 兌換 TRY
0.1253626248
1 ORC 兌換 JPY
¥0.5606107912
1 ORC 兌換 RUB
0.3697607616
1 ORC 兌換 INR
0.3042733568
1 ORC 兌換 IDR
Rp58.6006463616
1 ORC 兌換 PHP
0.2111182384
1 ORC 兌換 EGP
￡E.0.1820564152
1 ORC 兌換 BRL
R$0.0224129928
1 ORC 兌換 CAD
C$0.0051117352
1 ORC 兌換 BDT
0.4272052264
1 ORC 兌換 NGN
5.5506652456
1 ORC 兌換 UAH
0.1500633872
1 ORC 兌換 VES
Bs0.178732
1 ORC 兌換 PKR
Rs0.9948580584
1 ORC 兌換 KZT
1.875434876
1 ORC 兌換 THB
฿0.1235753048
1 ORC 兌換 TWD
NT$0.116711996
1 ORC 兌換 CHF
Fr0.0031814296
1 ORC 兌換 HKD
HK$0.0277749528
1 ORC 兌換 MAD
.د.م0.0358536392