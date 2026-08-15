Okratech 今日價格

Okratech (ORT) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 17.63%。目前 ORT 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 ORT。

Okratech 目前市值在 $ 20,880 排名第 #-，流通供應量為 870.74M ORT。過去 24 小時內，ORT 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.121426，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，ORT 在過去一小時內波動了 +0.00%，過去7 天內波動了 -0.03%。過去一天，總交易量達到 --。

Okratech（ORT）市場資訊

市值 $ 20.88K$ 20.88K $ 20.88K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 20.96K$ 20.96K $ 20.96K 流通量 870.74M 870.74M 870.74M 總供應量 874,000,000.0 874,000,000.0 874,000,000.0

Okratech 的目前市值為 $ 20.88K, 它過去 24 小時的交易量為 --。ORT 的流通量為 870.74M，總供應量是 874000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 20.96K。