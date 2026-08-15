Odos 今日價格

Odos (ODOS) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.42%。目前 ODOS 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 ODOS。

Odos 目前市值在 $ 1,193,847 排名第 #-，流通供應量為 1.60B ODOS。過去 24 小時內，ODOS 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.04904018，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，ODOS 在過去一小時內波動了 +0.86%，過去7 天內波動了 -7.81%。過去一天，總交易量達到 $ 233.07K。

Odos（ODOS）市場資訊

市值 $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M 成交量（24H） $ 233.07K$ 233.07K $ 233.07K 完全稀釋市值 $ 7.46M$ 7.46M $ 7.46M 流通量 1.60B 1.60B 1.60B 總供應量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Odos 的目前市值為 $ 1.19M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 233.07K。ODOS 的流通量為 1.60B，總供應量是 10000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 7.46M。