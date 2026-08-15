NYC 今日價格

NYC (NYC) 今日實時價格為 $ 0.084587，過去 24 小時內變化了 0.01%。目前 NYC 兌 USD 的匯率為 $ 0.084587 每 NYC。

NYC 目前市值在 $ 25,376,143 排名第 #-，流通供應量為 300.00M NYC。過去 24 小時內，NYC 的交易價格在 $ 0.084574（低點）和 $ 0.08461（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.142001，而歷史最低價為 $ 0.084533。

短期表現方面，NYC 在過去一小時內波動了 +0.00%，過去7 天內波動了 +0.02%。過去一天，總交易量達到 $ 38.74。

NYC（NYC）市場資訊

市值 $ 25.38M$ 25.38M $ 25.38M 成交量（24H） $ 38.74$ 38.74 $ 38.74 完全稀釋市值 $ 84.59M$ 84.59M $ 84.59M 流通量 300.00M 300.00M 300.00M 總供應量 999,999,784.1122864 999,999,784.1122864 999,999,784.1122864

NYC 的目前市值為 $ 25.38M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 38.74。NYC 的流通量為 300.00M，總供應量是 999999784.1122864，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 84.59M。