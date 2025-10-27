MOTO（MOTO）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00191313 $ 0.00191313 $ 0.00191313 24H最低價 $ 0.00226911 $ 0.00226911 $ 0.00226911 24H最高價 24H最低價 $ 0.00191313$ 0.00191313 $ 0.00191313 24H最高價 $ 0.00226911$ 0.00226911 $ 0.00226911 歷史最高 $ 0.00592703$ 0.00592703 $ 0.00592703 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） -0.52% 漲跌幅（1D） -6.59% 漲跌幅（7D） -19.68% 漲跌幅（7D） -19.68%

MOTO（MOTO）目前實時價格為 $0.00191993。過去 24 小時內，MOTO 的交易價格在 $ 0.00191313 至 $ 0.00226911 之間波動，市場活躍度顯著。MOTO 的歷史最高價為 $ 0.00592703，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，MOTO 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.52%，過去 24 小時內變動為 -6.59%，過去 7 天內累計變動為 -19.68%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

MOTO（MOTO）市場資訊

市值 $ 1.92M$ 1.92M $ 1.92M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 1.92M$ 1.92M $ 1.92M 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

MOTO 的目前市值為 $ 1.92M, 它過去 24 小時的交易量為 --。MOTO 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.92M。