Moo（MOO）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +0.11% 漲跌幅（1D） -2.79% 漲跌幅（7D） -20.83% 漲跌幅（7D） -20.83%

Moo（MOO）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，MOO 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。MOO 的歷史最高價為 $ 0，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，MOO 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.11%，過去 24 小時內變動為 -2.79%，過去 7 天內累計變動為 -20.83%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Moo（MOO）市場資訊

市值 $ 173.37K$ 173.37K $ 173.37K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 208.67K$ 208.67K $ 208.67K 流通量 348.95T 348.95T 348.95T 總供應量 420,000,000,000,000.0 420,000,000,000,000.0 420,000,000,000,000.0

Moo 的目前市值為 $ 173.37K, 它過去 24 小時的交易量為 --。MOO 的流通量為 348.95T，總供應量是 420000000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 208.67K。