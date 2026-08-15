LikeCoin 今日價格

LikeCoin (LIKE) 今日實時價格為 $ 0,00224499，過去 24 小時內變化了 0,00%。目前 LIKE 兌 USD 的匯率為 $ 0,00224499 每 LIKE。

LikeCoin 目前市值在 $ 2.777.379 排名第 #-，流通供應量為 1,24B LIKE。過去 24 小時內，LIKE 的交易價格在 $ 0,0（低點）和 $ 0,0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0,02213434，而歷史最低價為 $ 0,00115094。

短期表現方面，LIKE 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +%0,05。過去一天，總交易量達到 $ 3,52。

LikeCoin（LIKE）市場資訊

市值 $ 2,78M$ 2,78M $ 2,78M 成交量（24H） $ 3,52$ 3,52 $ 3,52 完全稀釋市值 $ 3,37M$ 3,37M $ 3,37M 流通量 1,24B 1,24B 1,24B 總供應量 1.500.000.000,0 1.500.000.000,0 1.500.000.000,0

LikeCoin 的目前市值為 $ 2,78M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 3,52。LIKE 的流通量為 1,24B，總供應量是 1500000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 3,37M。