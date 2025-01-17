Kyrrex 圖標

Kyrrex 價格 (KRRX)

USD

Kyrrex (KRRX) 實時價格圖表

$0.059164
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+2.80%(1D)

今天 Kyrrex (KRRX) 的價格

今天 Kyrrex (KRRX) 的實時價格爲 0.059164 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。KRRX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Kyrrex 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 69.51K USD
- Kyrrex 當天價格變化爲 +2.88%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Kyrrex (KRRX) 價格表現 USD

今天內，Kyrrex 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0016548
在過去30天內，Kyrrex 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0082917695
在過去60天內，Kyrrex 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0080479191
在過去90天內，Kyrrex 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.01846906320857276

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.0016548+2.88%
30天$ -0.0082917695-14.01%
60天$ -0.0080479191-13.60%
90天$ -0.01846906320857276-23.79%

Kyrrex (KRRX) 價格分析

Kyrrex 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.050241
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$ 0.059211
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$ 1.21
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+7.74%

+2.88%

-8.97%

Kyrrex (KRRX) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 69.51K
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什麼是Kyrrex (KRRX)

Consolidates innovative experience of classic market trading technologies with a combination of high-tech exchange and professional trading platform

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Kyrrex (KRRX) 資源

官網

大家還在問：關於 Kyrrex (KRRX) 的其他問題

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KRRX 兌換爲當地貨幣

1 KRRX 兌換 AUD
A$0.0946624
1 KRRX 兌換 GBP
0.04792284
1 KRRX 兌換 EUR
0.05738908
1 KRRX 兌換 USD
$0.059164
1 KRRX 兌換 MYR
RM0.266238
1 KRRX 兌換 TRY
2.09558888
1 KRRX 兌換 JPY
¥9.18639428
1 KRRX 兌換 RUB
6.10099168
1 KRRX 兌換 INR
5.1236024
1 KRRX 兌換 IDR
Rp969.90148416
1 KRRX 兌換 PHP
3.46641876
1 KRRX 兌換 EGP
￡E.2.9818656
1 KRRX 兌換 BRL
R$0.3579422
1 KRRX 兌換 CAD
C$0.08460452
1 KRRX 兌換 BDT
7.19315912
1 KRRX 兌換 NGN
92.15562132
1 KRRX 兌換 UAH
2.49553752
1 KRRX 兌換 VES
Bs3.194856
1 KRRX 兌換 PKR
Rs16.50734764
1 KRRX 兌換 KZT
31.386502
1 KRRX 兌換 THB
฿2.0441162
1 KRRX 兌換 TWD
NT$1.94708724
1 KRRX 兌換 CHF
Fr0.05383924
1 KRRX 兌換 HKD
HK$0.46029592
1 KRRX 兌換 MAD
.د.م0.5945982