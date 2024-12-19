Intrepid Token 價格 (INT)
今天 Intrepid Token (INT) 的實時價格爲 7.61 USD。目前其市值爲 $ 1.09M USD。INT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Intrepid Token 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.98K USD
- Intrepid Token 當天價格變化爲 -4.95%
- 其循環供應量爲 143.26K USD
在獲取 MEXC 上從 INT兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 INT 價格信息的首選平臺。
今天內，Intrepid Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.396237874258398。
在過去30天內，Intrepid Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +2.2779302180。
在過去60天內，Intrepid Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +3.4761749440。
在過去90天內，Intrepid Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.396237874258398
|-4.95%
|30天
|$ +2.2779302180
|+29.93%
|60天
|$ +3.4761749440
|+45.68%
|90天
|$ 0
|--
Intrepid Token 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
--
-4.95%
+0.47%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
INT is the token of Intrepidgains community DAO. The current utility will allow holders to access a proprietary application. The app operates by employing mathematical correlations, utilizing formulas such as Bayes' theorem, to analyze the relationship between a project's performance and its fundamental attributes. We collect data on a project at a specific point in time, examining how various attributes relate to its performance. The app assigns scores to projects: higher scores indicate a positive correlation with attributes historically associated with higher return on investment (ROI), while lower scores suggest a link with attributes typically leading to poor performance.
MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。
|1 INT 兌換 AUD
A$12.0999
|1 INT 兌換 GBP
￡6.0119
|1 INT 兌換 EUR
€7.3056
|1 INT 兌換 USD
$7.61
|1 INT 兌換 MYR
RM34.245
|1 INT 兌換 TRY
₺266.8827
|1 INT 兌換 JPY
¥1,193.4763
|1 INT 兌換 RUB
₽787.2545
|1 INT 兌換 INR
₹647.6871
|1 INT 兌換 IDR
Rp124,754.0784
|1 INT 兌換 PHP
₱450.2837
|1 INT 兌換 EGP
￡E.387.8056
|1 INT 兌換 BRL
R$47.4103
|1 INT 兌換 CAD
C$10.8823
|1 INT 兌換 BDT
৳909.395
|1 INT 兌換 NGN
₦11,835.072
|1 INT 兌換 UAH
₴319.3917
|1 INT 兌換 VES
Bs380.5
|1 INT 兌換 PKR
Rs2,117.4064
|1 INT 兌換 KZT
₸3,977.9753
|1 INT 兌換 THB
฿262.7733
|1 INT 兌換 TWD
NT$248.4665
|1 INT 兌換 CHF
Fr6.7729
|1 INT 兌換 HKD
HK$59.1297
|1 INT 兌換 MAD
.د.م75.9478