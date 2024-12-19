Intrepid Token 圖標

Intrepid Token 價格 (INT)

USD

Intrepid Token (INT) 實時價格圖表

$7.61
$7.61$7.61
-4.90%(1D)

今天 Intrepid Token (INT) 的價格

今天 Intrepid Token (INT) 的實時價格爲 7.61 USD。目前其市值爲 $ 1.09M USD。INT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Intrepid Token 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.98K USD
- Intrepid Token 當天價格變化爲 -4.95%
- 其循環供應量爲 143.26K USD

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Intrepid Token (INT) 價格表現 USD

今天內，Intrepid Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.396237874258398
在過去30天內，Intrepid Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +2.2779302180
在過去60天內，Intrepid Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +3.4761749440
在過去90天內，Intrepid Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.396237874258398-4.95%
30天$ +2.2779302180+29.93%
60天$ +3.4761749440+45.68%
90天$ 0--

Intrepid Token (INT) 價格分析

Intrepid Token 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 7.58
$ 7.58$ 7.58

$ 8.02
$ 8.02$ 8.02

$ 10.73
$ 10.73$ 10.73

--

-4.95%

+0.47%

Intrepid Token (INT) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 1.09M
$ 1.09M$ 1.09M

$ 1.98K
$ 1.98K$ 1.98K

143.26K
143.26K 143.26K

什麼是Intrepid Token (INT)

INT is the token of Intrepidgains community DAO. The current utility will allow holders to access a proprietary application. The app operates by employing mathematical correlations, utilizing formulas such as Bayes' theorem, to analyze the relationship between a project's performance and its fundamental attributes. We collect data on a project at a specific point in time, examining how various attributes relate to its performance. The app assigns scores to projects: higher scores indicate a positive correlation with attributes historically associated with higher return on investment (ROI), while lower scores suggest a link with attributes typically leading to poor performance.

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Intrepid Token (INT) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Intrepid Token (INT) 的其他問題

免責聲明

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INT 兌換爲當地貨幣

1 INT 兌換 AUD
A$12.0999
1 INT 兌換 GBP
6.0119
1 INT 兌換 EUR
7.3056
1 INT 兌換 USD
$7.61
1 INT 兌換 MYR
RM34.245
1 INT 兌換 TRY
266.8827
1 INT 兌換 JPY
¥1,193.4763
1 INT 兌換 RUB
787.2545
1 INT 兌換 INR
647.6871
1 INT 兌換 IDR
Rp124,754.0784
1 INT 兌換 PHP
450.2837
1 INT 兌換 EGP
￡E.387.8056
1 INT 兌換 BRL
R$47.4103
1 INT 兌換 CAD
C$10.8823
1 INT 兌換 BDT
909.395
1 INT 兌換 NGN
11,835.072
1 INT 兌換 UAH
319.3917
1 INT 兌換 VES
Bs380.5
1 INT 兌換 PKR
Rs2,117.4064
1 INT 兌換 KZT
3,977.9753
1 INT 兌換 THB
฿262.7733
1 INT 兌換 TWD
NT$248.4665
1 INT 兌換 CHF
Fr6.7729
1 INT 兌換 HKD
HK$59.1297
1 INT 兌換 MAD
.د.م75.9478