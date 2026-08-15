Hyper Bull 今日價格

Hyper Bull (HBULL) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.19%。目前 HBULL 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 HBULL。

Hyper Bull 目前市值在 $ 749,563 排名第 #-，流通供應量為 1.00B HBULL。過去 24 小時內，HBULL 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00565015，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，HBULL 在過去一小時內波動了 -1.73%，過去7 天內波動了 +27.46%。過去一天，總交易量達到 $ 182.41K。

Hyper Bull（HBULL）市場資訊

市值 $ 749.56K$ 749.56K $ 749.56K 成交量（24H） $ 182.41K$ 182.41K $ 182.41K 完全稀釋市值 $ 749.56K$ 749.56K $ 749.56K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Hyper Bull 的目前市值為 $ 749.56K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 182.41K。HBULL 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 749.56K。