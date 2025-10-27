Golddigger（GDIG）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.00135633$ 0.00135633 $ 0.00135633 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +0.06% 漲跌幅（1D） -1.73% 漲跌幅（7D） +1.12% 漲跌幅（7D） +1.12%

Golddigger（GDIG）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，GDIG 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。GDIG 的歷史最高價為 $ 0.00135633，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，GDIG 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.06%，過去 24 小時內變動為 -1.73%，過去 7 天內累計變動為 +1.12%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Golddigger（GDIG）市場資訊

市值 $ 452.75K$ 452.75K $ 452.75K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 452.75K$ 452.75K $ 452.75K 流通量 993.72M 993.72M 993.72M 總供應量 993,724,005.992372 993,724,005.992372 993,724,005.992372

Golddigger 的目前市值為 $ 452.75K, 它過去 24 小時的交易量為 --。GDIG 的流通量為 993.72M，總供應量是 993724005.992372，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 452.75K。