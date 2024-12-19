GMT 價格 (GMT)
今天 GMT (GMT) 的實時價格爲 0.155406 USD。目前其市值爲 $ 407.13M USD。GMT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
GMT 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 115.01M USD
- GMT 當天價格變化爲 -6.22%
- 其循環供應量爲 2.62B USD
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今天內，GMT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0103182556805055。
在過去30天內，GMT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0093170403。
在過去60天內，GMT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0182443535。
在過去90天內，GMT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.01841505311592135。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0103182556805055
|-6.22%
|30天
|$ -0.0093170403
|-5.99%
|60天
|$ +0.0182443535
|+11.74%
|90天
|$ +0.01841505311592135
|+13.44%
GMT 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.15%
-6.22%
-24.13%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
What is STEPN (GMT)? GMT is the governance token of STEPN with a limited supply of 6 billion tokens. When should I buy STEPN (GMT)? Players buy GMTs to burn in the STEPN app in order to access features provided by STEPN, such as mint high-quality Sneakers, upgrade high-quality Gems and participate governance voting. What is STEPN? STEPN is a Web3 lifestyle app with Social-Fi and Game-Fi elements. Users equipped with NFT Sneakers – walk, jog or run outdoors to earn tokens and NFTs. STEPN has a dual-token system, Users can earn GST Player can choose to lease or trade their NFT Sneakers on the in-app Marketplace; users’ earnings are stored in the in-app Wallet, which has a built-in Swap function. Who is behind STEPN? STEPN is created by Find Satoshi Lab, an Australian-based fintech studio. The team won the 2021 Solana Ignition Hackathon Gaming Track and is part of DeFi Alliance Gaming cohort.
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|1 GMT 兌換 AUD
A$0.2486496
|1 GMT 兌換 GBP
￡0.12277074
|1 GMT 兌換 EUR
€0.14918976
|1 GMT 兌換 USD
$0.155406
|1 GMT 兌換 MYR
RM0.699327
|1 GMT 兌換 TRY
₺5.45008842
|1 GMT 兌換 JPY
¥24.36144456
|1 GMT 兌換 RUB
₽16.05965604
|1 GMT 兌換 INR
₹13.22815872
|1 GMT 兌換 IDR
Rp2,547.63893664
|1 GMT 兌換 PHP
₱9.1767243
|1 GMT 兌換 EGP
￡E.7.91482758
|1 GMT 兌換 BRL
R$0.98061186
|1 GMT 兌換 CAD
C$0.22223058
|1 GMT 兌換 BDT
৳18.571017
|1 GMT 兌換 NGN
₦241.6874112
|1 GMT 兌換 UAH
₴6.52238982
|1 GMT 兌換 VES
Bs7.7703
|1 GMT 兌換 PKR
Rs43.24016544
|1 GMT 兌換 KZT
₸81.23537838
|1 GMT 兌換 THB
฿5.36461512
|1 GMT 兌換 TWD
NT$5.07245184
|1 GMT 兌換 CHF
Fr0.13831134
|1 GMT 兌換 HKD
HK$1.20750462
|1 GMT 兌換 MAD
.د.م1.55095188