GMT 圖標

GMT 價格 (GMT)

USD

GMT (GMT) 實時價格圖表

$0.155379
$0.155379$0.155379
-6.20%(1D)

今天 GMT (GMT) 的價格

今天 GMT (GMT) 的實時價格爲 0.155406 USD。目前其市值爲 $ 407.13M USD。GMT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
GMT 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 115.01M USD
- GMT 當天價格變化爲 -6.22%
- 其循環供應量爲 2.62B USD

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GMT (GMT) 價格表現 USD

今天內，GMT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0103182556805055
在過去30天內，GMT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0093170403
在過去60天內，GMT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0182443535
在過去90天內，GMT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.01841505311592135

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0103182556805055-6.22%
30天$ -0.0093170403-5.99%
60天$ +0.0182443535+11.74%
90天$ +0.01841505311592135+13.44%

GMT (GMT) 價格分析

GMT 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.143765
$ 0.143765$ 0.143765

$ 0.166525
$ 0.166525$ 0.166525

$ 4.11
$ 4.11$ 4.11

-0.15%

-6.22%

-24.13%

GMT (GMT) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 407.13M
$ 407.13M$ 407.13M

$ 115.01M
$ 115.01M$ 115.01M

2.62B
2.62B 2.62B

什麼是GMT (GMT)

What is STEPN (GMT)? GMT is the governance token of STEPN with a limited supply of 6 billion tokens. When should I buy STEPN (GMT)? Players buy GMTs to burn in the STEPN app in order to access features provided by STEPN, such as mint high-quality Sneakers, upgrade high-quality Gems and participate governance voting. What is STEPN? STEPN is a Web3 lifestyle app with Social-Fi and Game-Fi elements. Users equipped with NFT Sneakers – walk, jog or run outdoors to earn tokens and NFTs. STEPN has a dual-token system, Users can earn GST Player can choose to lease or trade their NFT Sneakers on the in-app Marketplace; users’ earnings are stored in the in-app Wallet, which has a built-in Swap function. Who is behind STEPN? STEPN is created by Find Satoshi Lab, an Australian-based fintech studio. The team won the 2021 Solana Ignition Hackathon Gaming Track and is part of DeFi Alliance Gaming cohort.

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GMT (GMT) 資源

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GMT 兌換爲當地貨幣

1 GMT 兌換 AUD
A$0.2486496
1 GMT 兌換 GBP
0.12277074
1 GMT 兌換 EUR
0.14918976
1 GMT 兌換 USD
$0.155406
1 GMT 兌換 MYR
RM0.699327
1 GMT 兌換 TRY
5.45008842
1 GMT 兌換 JPY
¥24.36144456
1 GMT 兌換 RUB
16.05965604
1 GMT 兌換 INR
13.22815872
1 GMT 兌換 IDR
Rp2,547.63893664
1 GMT 兌換 PHP
9.1767243
1 GMT 兌換 EGP
￡E.7.91482758
1 GMT 兌換 BRL
R$0.98061186
1 GMT 兌換 CAD
C$0.22223058
1 GMT 兌換 BDT
18.571017
1 GMT 兌換 NGN
241.6874112
1 GMT 兌換 UAH
6.52238982
1 GMT 兌換 VES
Bs7.7703
1 GMT 兌換 PKR
Rs43.24016544
1 GMT 兌換 KZT
81.23537838
1 GMT 兌換 THB
฿5.36461512
1 GMT 兌換 TWD
NT$5.07245184
1 GMT 兌換 CHF
Fr0.13831134
1 GMT 兌換 HKD
HK$1.20750462
1 GMT 兌換 MAD
.د.م1.55095188