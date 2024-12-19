Frontier 價格 (FRONT)
今天 Frontier (FRONT) 的實時價格爲 0.370111 USD。目前其市值爲 $ 33.32M USD。FRONT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Frontier 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 13.68K USD
- Frontier 當天價格變化爲 -12.83%
- 其循環供應量爲 90.00M USD
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今天內，Frontier 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0545061823209744。
在過去30天內，Frontier 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0807356064。
在過去60天內，Frontier 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1301454249。
在過去90天內，Frontier 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.2262133917964486。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0545061823209744
|-12.83%
|30天
|$ +0.0807356064
|+21.81%
|60天
|$ -0.1301454249
|-35.16%
|90天
|$ -0.2262133917964486
|-37.93%
Frontier 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.03%
-12.83%
-20.07%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Frontier is a chain-agnostic DeFi aggregation layer. With our applications, users can participate in protocol tracking and management, staking, liquidity provision, CDP creation & monitoring, and more.
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|1 FRONT 兌換 AUD
A$0.5921776
|1 FRONT 兌換 GBP
￡0.29238769
|1 FRONT 兌換 EUR
€0.35530656
|1 FRONT 兌換 USD
$0.370111
|1 FRONT 兌換 MYR
RM1.6654995
|1 FRONT 兌換 TRY
₺12.97979277
|1 FRONT 兌換 JPY
¥58.04450813
|1 FRONT 兌換 RUB
₽38.25097185
|1 FRONT 兌換 INR
₹31.50384832
|1 FRONT 兌換 IDR
Rp6,067.39247184
|1 FRONT 兌換 PHP
₱21.85505455
|1 FRONT 兌換 EGP
￡E.18.84235101
|1 FRONT 兌換 BRL
R$2.3316993
|1 FRONT 兌換 CAD
C$0.52925873
|1 FRONT 兌換 BDT
৳44.2282645
|1 FRONT 兌換 NGN
₦575.5966272
|1 FRONT 兌換 UAH
₴15.53355867
|1 FRONT 兌換 VES
Bs18.50555
|1 FRONT 兌換 PKR
Rs102.97968464
|1 FRONT 兌換 KZT
₸193.46812303
|1 FRONT 兌換 THB
฿12.77253061
|1 FRONT 兌換 TWD
NT$12.08042304
|1 FRONT 兌換 CHF
Fr0.32939879
|1 FRONT 兌換 HKD
HK$2.87576247
|1 FRONT 兌換 MAD
.د.م3.69370778