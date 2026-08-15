DITGOLD 今日價格

DITGOLD (DITAU) 今日實時價格為 $ 0.00601181，過去 24 小時內變化了 0.09%。目前 DITAU 兌 USD 的匯率為 $ 0.00601181 每 DITAU。

DITGOLD 目前市值在 $ 5,343,804 排名第 #-，流通供應量為 888.89M DITAU。過去 24 小時內，DITAU 的交易價格在 $ 0.00589997（低點）和 $ 0.00605396（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00741879，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，DITAU 在過去一小時內波動了 +0.03%，過去7 天內波動了 -4.50%。過去一天，總交易量達到 $ 110.08K。

DITGOLD（DITAU）市場資訊

市值 $ 5.34M$ 5.34M $ 5.34M 成交量（24H） $ 110.08K$ 110.08K $ 110.08K 完全稀釋市值 $ 5.34M$ 5.34M $ 5.34M 流通量 888.89M 888.89M 888.89M 總供應量 888,888,888.0 888,888,888.0 888,888,888.0

DITGOLD 的目前市值為 $ 5.34M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 110.08K。DITAU 的流通量為 888.89M，總供應量是 888888888.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 5.34M。