coby 價格 (COBY)
今天 coby (COBY) 的實時價格爲 0.003696 USD。目前其市值爲 $ 3.64M USD。COBY 兌換 USD 的價格爲實時更新。
coby 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 620.04K USD
- coby 當天價格變化爲 -18.57%
- 其循環供應量爲 999.64M USD
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今天內，coby 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00084331469785462。
在過去30天內，coby 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0024239657。
在過去60天內，coby 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0024149634。
在過去90天內，coby 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0006205090933518973。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00084331469785462
|-18.57%
|30天
|$ -0.0024239657
|-65.58%
|60天
|$ -0.0024149634
|-65.33%
|90天
|$ +0.0006205090933518973
|+20.18%
coby 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.94%
-18.57%
-45.85%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Coby is a unique, community-driven meme token originally created on Pumpfun and now flourishing on the Solana blockchain. After the original developer sold and exited, the Coby token has been embraced and revitalized by a passionate community that now leads its development and direction. Coby stands out as a distinct and original character—neither a dog nor a cat—who is insanely cute, friendly, and represents inclusivity and positivity. With its strong and dedicated community, Coby is more than just a meme token; it’s a symbol of collective creativity and decentralized collaboration, aiming to create a fun and engaging ecosystem on Solana.
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|1 COBY 兌換 AUD
A$0.0059136
|1 COBY 兌換 GBP
￡0.00291984
|1 COBY 兌換 EUR
€0.00354816
|1 COBY 兌換 USD
$0.003696
|1 COBY 兌換 MYR
RM0.016632
|1 COBY 兌換 TRY
₺0.12961872
|1 COBY 兌換 JPY
¥0.58012416
|1 COBY 兌換 RUB
₽0.38220336
|1 COBY 兌換 INR
₹0.31467744
|1 COBY 兌換 IDR
Rp60.59015424
|1 COBY 兌換 PHP
₱0.2182488
|1 COBY 兌換 EGP
￡E.0.18820032
|1 COBY 兌換 BRL
R$0.0232848
|1 COBY 兌換 CAD
C$0.00528528
|1 COBY 兌換 BDT
৳0.441672
|1 COBY 兌換 NGN
₦5.7480192
|1 COBY 兌換 UAH
₴0.15512112
|1 COBY 兌換 VES
Bs0.1848
|1 COBY 兌換 PKR
Rs1.02837504
|1 COBY 兌換 KZT
₸1.93201008
|1 COBY 兌換 THB
฿0.12743808
|1 COBY 兌換 TWD
NT$0.12063744
|1 COBY 兌換 CHF
Fr0.00328944
|1 COBY 兌換 HKD
HK$0.02871792
|1 COBY 兌換 MAD
.د.م0.03688608