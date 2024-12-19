coby 圖標

coby 價格 (COBY)

USD

coby (COBY) 實時價格圖表

$0.00364337
$0.00364337$0.00364337
-19.90%(1D)

今天 coby (COBY) 的價格

今天 coby (COBY) 的實時價格爲 0.003696 USD。目前其市值爲 $ 3.64M USD。COBY 兌換 USD 的價格爲實時更新。
coby 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 620.04K USD
- coby 當天價格變化爲 -18.57%
- 其循環供應量爲 999.64M USD

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coby (COBY) 價格表現 USD

今天內，coby 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00084331469785462
在過去30天內，coby 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0024239657
在過去60天內，coby 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0024149634
在過去90天內，coby 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0006205090933518973

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00084331469785462-18.57%
30天$ -0.0024239657-65.58%
60天$ -0.0024149634-65.33%
90天$ +0.0006205090933518973+20.18%

coby (COBY) 價格分析

coby 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00350354
$ 0.00350354$ 0.00350354

$ 0.00480602
$ 0.00480602$ 0.00480602

$ 0.01995878
$ 0.01995878$ 0.01995878

+0.94%

-18.57%

-45.85%

coby (COBY) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 3.64M
$ 3.64M$ 3.64M

$ 620.04K
$ 620.04K$ 620.04K

999.64M
999.64M 999.64M

什麼是coby (COBY)

Coby is a unique, community-driven meme token originally created on Pumpfun and now flourishing on the Solana blockchain. After the original developer sold and exited, the Coby token has been embraced and revitalized by a passionate community that now leads its development and direction. Coby stands out as a distinct and original character—neither a dog nor a cat—who is insanely cute, friendly, and represents inclusivity and positivity. With its strong and dedicated community, Coby is more than just a meme token; it’s a symbol of collective creativity and decentralized collaboration, aiming to create a fun and engaging ecosystem on Solana.

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coby (COBY) 資源

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大家還在問：關於 coby (COBY) 的其他問題

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COBY 兌換爲當地貨幣

1 COBY 兌換 AUD
A$0.0059136
1 COBY 兌換 GBP
0.00291984
1 COBY 兌換 EUR
0.00354816
1 COBY 兌換 USD
$0.003696
1 COBY 兌換 MYR
RM0.016632
1 COBY 兌換 TRY
0.12961872
1 COBY 兌換 JPY
¥0.58012416
1 COBY 兌換 RUB
0.38220336
1 COBY 兌換 INR
0.31467744
1 COBY 兌換 IDR
Rp60.59015424
1 COBY 兌換 PHP
0.2182488
1 COBY 兌換 EGP
￡E.0.18820032
1 COBY 兌換 BRL
R$0.0232848
1 COBY 兌換 CAD
C$0.00528528
1 COBY 兌換 BDT
0.441672
1 COBY 兌換 NGN
5.7480192
1 COBY 兌換 UAH
0.15512112
1 COBY 兌換 VES
Bs0.1848
1 COBY 兌換 PKR
Rs1.02837504
1 COBY 兌換 KZT
1.93201008
1 COBY 兌換 THB
฿0.12743808
1 COBY 兌換 TWD
NT$0.12063744
1 COBY 兌換 CHF
Fr0.00328944
1 COBY 兌換 HKD
HK$0.02871792
1 COBY 兌換 MAD
.د.م0.03688608