Chuck 圖標

Chuck 價格 (CHUCK)

USD

Chuck (CHUCK) 實時價格圖表

$0.00181749
$0.00181749$0.00181749
-9.30%(1D)

今天 Chuck (CHUCK) 的價格

今天 Chuck (CHUCK) 的實時價格爲 0.00181749 USD。目前其市值爲 $ 1.62M USD。CHUCK 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Chuck 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 140.59K USD
- Chuck 當天價格變化爲 -9.33%
- 其循環供應量爲 884.32M USD

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Chuck (CHUCK) 價格表現 USD

今天內，Chuck 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00018703753569575
在過去30天內，Chuck 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0008708897
在過去60天內，Chuck 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0003235252
在過去90天內，Chuck 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0001625008030602486

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00018703753569575-9.33%
30天$ -0.0008708897-47.91%
60天$ -0.0003235252-17.80%
90天$ -0.0001625008030602486-8.20%

Chuck (CHUCK) 價格分析

Chuck 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00181021
$ 0.00181021$ 0.00181021

$ 0.002022
$ 0.002022$ 0.002022

$ 0.03322613
$ 0.03322613$ 0.03322613

+0.33%

-9.33%

-21.74%

Chuck (CHUCK) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 1.62M
$ 1.62M$ 1.62M

$ 140.59K
$ 140.59K$ 140.59K

884.32M
884.32M 884.32M

什麼是Chuck (CHUCK)

Born from a deep admiration for iconic internet humor, this token transcends its meme origins. It lies at the heart of a vibrant, fun-loving community with a noble mission: to bring attention to animal welfare. Whether you are here to share a laugh, spread love for our furry friends, or explore the world of Web3, you're welcomed with open paws.

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Chuck (CHUCK) 資源

白皮書
官網

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CHUCK 兌換爲當地貨幣

1 CHUCK 兌換 AUD
A$0.002907984
1 CHUCK 兌換 GBP
0.0014358171
1 CHUCK 兌換 EUR
0.0017447904
1 CHUCK 兌換 USD
$0.00181749
1 CHUCK 兌換 MYR
RM0.008178705
1 CHUCK 兌換 TRY
0.0637393743
1 CHUCK 兌換 JPY
¥0.2852732304
1 CHUCK 兌換 RUB
0.1879466409
1 CHUCK 兌換 INR
0.1547410986
1 CHUCK 兌換 IDR
Rp29.7949132656
1 CHUCK 兌換 PHP
0.1073227845
1 CHUCK 兌換 EGP
￡E.0.0925465908
1 CHUCK 兌換 BRL
R$0.011450187
1 CHUCK 兌換 CAD
C$0.0025990107
1 CHUCK 兌換 BDT
0.217190055
1 CHUCK 兌換 NGN
2.826560448
1 CHUCK 兌換 UAH
0.0762800553
1 CHUCK 兌換 VES
Bs0.0908745
1 CHUCK 兌換 PKR
Rs0.5056984176
1 CHUCK 兌換 KZT
0.9500565477
1 CHUCK 兌換 THB
฿0.0626670552
1 CHUCK 兌換 TWD
NT$0.0593228736
1 CHUCK 兌換 CHF
Fr0.0016175661
1 CHUCK 兌換 HKD
HK$0.0141218973
1 CHUCK 兌換 MAD
.د.م0.0181385502