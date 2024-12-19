Chuck 價格 (CHUCK)
今天 Chuck (CHUCK) 的實時價格爲 0.00181749 USD。目前其市值爲 $ 1.62M USD。CHUCK 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Chuck 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 140.59K USD
- Chuck 當天價格變化爲 -9.33%
- 其循環供應量爲 884.32M USD
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今天內，Chuck 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00018703753569575。
在過去30天內，Chuck 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0008708897。
在過去60天內，Chuck 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0003235252。
在過去90天內，Chuck 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0001625008030602486。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00018703753569575
|-9.33%
|30天
|$ -0.0008708897
|-47.91%
|60天
|$ -0.0003235252
|-17.80%
|90天
|$ -0.0001625008030602486
|-8.20%
Chuck 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.33%
-9.33%
-21.74%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 CHUCK 兌換 AUD
A$0.002907984
|1 CHUCK 兌換 GBP
￡0.0014358171
|1 CHUCK 兌換 EUR
€0.0017447904
|1 CHUCK 兌換 USD
$0.00181749
|1 CHUCK 兌換 MYR
RM0.008178705
|1 CHUCK 兌換 TRY
₺0.0637393743
|1 CHUCK 兌換 JPY
¥0.2852732304
|1 CHUCK 兌換 RUB
₽0.1879466409
|1 CHUCK 兌換 INR
₹0.1547410986
|1 CHUCK 兌換 IDR
Rp29.7949132656
|1 CHUCK 兌換 PHP
₱0.1073227845
|1 CHUCK 兌換 EGP
￡E.0.0925465908
|1 CHUCK 兌換 BRL
R$0.011450187
|1 CHUCK 兌換 CAD
C$0.0025990107
|1 CHUCK 兌換 BDT
৳0.217190055
|1 CHUCK 兌換 NGN
₦2.826560448
|1 CHUCK 兌換 UAH
₴0.0762800553
|1 CHUCK 兌換 VES
Bs0.0908745
|1 CHUCK 兌換 PKR
Rs0.5056984176
|1 CHUCK 兌換 KZT
₸0.9500565477
|1 CHUCK 兌換 THB
฿0.0626670552
|1 CHUCK 兌換 TWD
NT$0.0593228736
|1 CHUCK 兌換 CHF
Fr0.0016175661
|1 CHUCK 兌換 HKD
HK$0.0141218973
|1 CHUCK 兌換 MAD
.د.م0.0181385502