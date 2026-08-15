Blendr Network 今日價格

Blendr Network (BLENDR) 今日實時價格為 $ 0.00109859，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 BLENDR 兌 USD 的匯率為 $ 0.00109859 每 BLENDR。

Blendr Network 目前市值在 $ 44,167 排名第 #-，流通供應量為 40.08M BLENDR。過去 24 小時內，BLENDR 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 4.31，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，BLENDR 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -9.71%。過去一天，總交易量達到 $ 37.46。

Blendr Network（BLENDR）市場資訊

市值 $ 44.17K$ 44.17K $ 44.17K 成交量（24H） $ 37.46$ 37.46 $ 37.46 完全稀釋市值 $ 46.14K$ 46.14K $ 46.14K 流通量 40.08M 40.08M 40.08M 總供應量 42,000,000.0 42,000,000.0 42,000,000.0

Blendr Network 的目前市值為 $ 44.17K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 37.46。BLENDR 的流通量為 40.08M，總供應量是 42000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 46.14K。