BETTER 今日價格

BETTER (BETTER) 今日實時價格為 $ 0.00200391，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 BETTER 兌 USD 的匯率為 $ 0.00200391 每 BETTER。

BETTER 目前市值在 $ 1,320,578 排名第 #-，流通供應量為 121.11M BETTER。過去 24 小時內，BETTER 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00738334，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，BETTER 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -10.74%。過去一天，總交易量達到 $ 969.80。

BETTER（BETTER）市場資訊

市值 $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M 成交量（24H） $ 969.80$ 969.80 $ 969.80 完全稀釋市值 $ 1.42M$ 1.42M $ 1.42M 流通量 121.11M 121.11M 121.11M 總供應量 709,001,939.9999999 709,001,939.9999999 709,001,939.9999999

BETTER 的目前市值為 $ 1.32M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 969.80。BETTER 的流通量為 121.11M，總供應量是 709001939.9999999，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.42M。