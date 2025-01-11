Azuki 圖標

Azuki 價格 (AZUKI)

USD

Azuki (AZUKI) 實時價格圖表

$0.00320114
$0.00320114$0.00320114
0.00%(1D)

今天 Azuki (AZUKI) 的價格

今天 Azuki (AZUKI) 的實時價格爲 0.00320114 USD。目前其市值爲 $ 81.40K USD。AZUKI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Azuki 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.32 USD
- Azuki 當天價格變化爲 --
- 其循環供應量爲 25.43M USD

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Azuki (AZUKI) 價格表現 USD

今天內，Azuki 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Azuki 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0027351439
在過去60天內，Azuki 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0008723221
在過去90天內，Azuki 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0012544647114312505

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ +0.0027351439+85.44%
60天$ +0.0008723221+27.25%
90天$ +0.0012544647114312505+64.44%

Azuki (AZUKI) 價格分析

Azuki 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0
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$ 7.73
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--

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-12.64%

Azuki (AZUKI) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 81.40K
$ 81.40K$ 81.40K

$ 1.32
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25.43M
25.43M 25.43M

什麼是Azuki (AZUKI)

AZUKI is a secondary token designed for use in Doki Doki NFT products

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Azuki (AZUKI) 資源

官網

大家還在問：關於 Azuki (AZUKI) 的其他問題

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AZUKI 兌換爲當地貨幣

1 AZUKI 兌換 AUD
A$0.0051858468
1 AZUKI 兌換 GBP
0.0025929234
1 AZUKI 兌換 EUR
0.0031051058
1 AZUKI 兌換 USD
$0.00320114
1 AZUKI 兌換 MYR
RM0.0143731186
1 AZUKI 兌換 TRY
0.1133843788
1 AZUKI 兌換 JPY
¥0.5047237438
1 AZUKI 兌換 RUB
0.3253318582
1 AZUKI 兌換 INR
0.2759062566
1 AZUKI 兌換 IDR
Rp52.4776965216
1 AZUKI 兌換 PHP
0.18886726
1 AZUKI 兌換 EGP
￡E.0.1617536042
1 AZUKI 兌換 BRL
R$0.0195909768
1 AZUKI 兌換 CAD
C$0.0046096416
1 AZUKI 兌換 BDT
0.3904750572
1 AZUKI 兌換 NGN
4.9629834332
1 AZUKI 兌換 UAH
0.1353441992
1 AZUKI 兌換 VES
Bs0.16966042
1 AZUKI 兌換 PKR
Rs0.8914214558
1 AZUKI 兌換 KZT
1.689241578
1 AZUKI 兌換 THB
฿0.1110155352
1 AZUKI 兌換 TWD
NT$0.1059897454
1 AZUKI 兌換 CHF
Fr0.0029130374
1 AZUKI 兌換 HKD
HK$0.0249048692
1 AZUKI 兌換 MAD
.د.م0.0321394456