Alloca 今日價格

Alloca (ALLOCA) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 ALLOCA 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 ALLOCA。

Alloca 目前市值在 $ 44,623 排名第 #-，流通供應量為 56.29M ALLOCA。過去 24 小時內，ALLOCA 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.15777，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，ALLOCA 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +5.78%。過去一天，總交易量達到 $ 1.10。

Alloca（ALLOCA）市場資訊

市值 $ 44.62K$ 44.62K $ 44.62K 成交量（24H） $ 1.10$ 1.10 $ 1.10 完全稀釋市值 $ 79.27K$ 79.27K $ 79.27K 流通量 56.29M 56.29M 56.29M 總供應量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Alloca 的目前市值為 $ 44.62K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.10。ALLOCA 的流通量為 56.29M，總供應量是 100000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 79.27K。