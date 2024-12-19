Alien Base 價格 (ALB)
今天 Alien Base (ALB) 的實時價格爲 0.284046 USD。目前其市值爲 $ 33.77M USD。ALB 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Alien Base 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.04M USD
- Alien Base 當天價格變化爲 -6.19%
- 其循環供應量爲 118.99M USD
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今天內，Alien Base 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0187543129866693。
在過去30天內，Alien Base 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0458726904。
在過去60天內，Alien Base 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.6829523911。
在過去90天內，Alien Base 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.22603150740882002。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0187543129866693
|-6.19%
|30天
|$ -0.0458726904
|-16.14%
|60天
|$ +0.6829523911
|+240.44%
|90天
|$ +0.22603150740882002
|+389.61%
Alien Base 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.39%
-6.19%
-33.07%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 ALB 兌換 AUD
A$0.4544736
|1 ALB 兌換 GBP
￡0.22439634
|1 ALB 兌換 EUR
€0.27268416
|1 ALB 兌換 USD
$0.284046
|1 ALB 兌換 MYR
RM1.278207
|1 ALB 兌換 TRY
₺9.96149322
|1 ALB 兌換 JPY
¥44.58954108
|1 ALB 兌換 RUB
₽29.36467548
|1 ALB 兌換 INR
₹24.16663368
|1 ALB 兌換 IDR
Rp4,656.49105824
|1 ALB 兌換 PHP
₱16.76723538
|1 ALB 兌換 EGP
￡E.14.4579414
|1 ALB 兌換 BRL
R$1.79233026
|1 ALB 兌換 CAD
C$0.40618578
|1 ALB 兌換 BDT
৳33.943497
|1 ALB 兌換 NGN
₦441.7483392
|1 ALB 兌換 UAH
₴11.92141062
|1 ALB 兌換 VES
Bs14.2023
|1 ALB 兌換 PKR
Rs79.03295904
|1 ALB 兌換 KZT
₸148.47936558
|1 ALB 兌換 THB
฿9.799587
|1 ALB 兌換 TWD
NT$9.26558052
|1 ALB 兌換 CHF
Fr0.25280094
|1 ALB 兌換 HKD
HK$2.20703742
|1 ALB 兌換 MAD
.د.م2.83477908