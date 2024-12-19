Alien Base 圖標

Alien Base 價格 (ALB)

USD

Alien Base (ALB) 實時價格圖表

$0.28338
$0.28338$0.28338
-6.40%(1D)

今天 Alien Base (ALB) 的價格

今天 Alien Base (ALB) 的實時價格爲 0.284046 USD。目前其市值爲 $ 33.77M USD。ALB 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Alien Base 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.04M USD
- Alien Base 當天價格變化爲 -6.19%
- 其循環供應量爲 118.99M USD

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Alien Base (ALB) 價格表現 USD

今天內，Alien Base 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0187543129866693
在過去30天內，Alien Base 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0458726904
在過去60天內，Alien Base 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.6829523911
在過去90天內，Alien Base 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.22603150740882002

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0187543129866693-6.19%
30天$ -0.0458726904-16.14%
60天$ +0.6829523911+240.44%
90天$ +0.22603150740882002+389.61%

Alien Base (ALB) 價格分析

Alien Base 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.26991
$ 0.26991$ 0.26991

$ 0.304699
$ 0.304699$ 0.304699

$ 0.572381
$ 0.572381$ 0.572381

-0.39%

-6.19%

-33.07%

Alien Base (ALB) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 33.77M
$ 33.77M$ 33.77M

$ 1.04M
$ 1.04M$ 1.04M

118.99M
118.99M 118.99M

什麼是Alien Base (ALB)

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Alien Base (ALB) 資源

官網

大家還在問：關於 Alien Base (ALB) 的其他問題

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ALB 兌換爲當地貨幣

1 ALB 兌換 AUD
A$0.4544736
1 ALB 兌換 GBP
0.22439634
1 ALB 兌換 EUR
0.27268416
1 ALB 兌換 USD
$0.284046
1 ALB 兌換 MYR
RM1.278207
1 ALB 兌換 TRY
9.96149322
1 ALB 兌換 JPY
¥44.58954108
1 ALB 兌換 RUB
29.36467548
1 ALB 兌換 INR
24.16663368
1 ALB 兌換 IDR
Rp4,656.49105824
1 ALB 兌換 PHP
16.76723538
1 ALB 兌換 EGP
￡E.14.4579414
1 ALB 兌換 BRL
R$1.79233026
1 ALB 兌換 CAD
C$0.40618578
1 ALB 兌換 BDT
33.943497
1 ALB 兌換 NGN
441.7483392
1 ALB 兌換 UAH
11.92141062
1 ALB 兌換 VES
Bs14.2023
1 ALB 兌換 PKR
Rs79.03295904
1 ALB 兌換 KZT
148.47936558
1 ALB 兌換 THB
฿9.799587
1 ALB 兌換 TWD
NT$9.26558052
1 ALB 兌換 CHF
Fr0.25280094
1 ALB 兌換 HKD
HK$2.20703742
1 ALB 兌換 MAD
.د.م2.83477908