什麼是Walrus (WAL)

Walrus 是一個去中心化數據存儲網路，專門用於存儲數據及豐富的多媒體內容，如大型文本文件、影片、圖像和音檔。與依賴於集中式伺服器存儲完整數據副本的傳統雲存儲系統不同，Walrus 會將數據拆分成小片段，並將其分佈到全球多個節點上。透過這種去中心化的方式，Walrus 確保數據即使在網路部分節點離線的情況下仍能快速存取，保障數據的完整性與可用性。

Walrus在MEXC已上線，爲您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 Walrus 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。



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Walrus價格預測

加密貨幣價格預測涉及預測或推測加密貨幣的未來價值。這些預測旨在預測特定加密貨幣的潛在未來價值，例如Walrus、比特幣或以太坊。 WAL未來的價格是多少？ 2026、2027、2028到2050年價值多少？如需詳細預測信息，請查看我們的Walrus價格預測頁面。

Walrus價格歷史

追蹤WAL的價格軌跡可以為其過去的表現提供有價值的見解，並幫助投資者了解隨著時間的推移影響其價值的因素。了解這些歷史模式可以為評估WAL的潛在未來軌跡提供有價值的背景。有關詳細的價格歴史信息，請查看我們的Walrus價格歷史頁面。

如何購買Walrus (WAL)

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WAL 兌換爲當地貨幣

1 WAL 兌換 VND ₫ 12,507.6798 1 WAL 兌換 AUD A$ 0.775602 1 WAL 兌換 GBP ￡ 0.370728 1 WAL 兌換 EUR € 0.429264 1 WAL 兌換 USD $ 0.4878 1 WAL 兌換 MYR RM 2.156076 1 WAL 兌換 TRY ₺ 18.497376 1 WAL 兌換 JPY ¥ 70.004178 1 WAL 兌換 RUB ₽ 40.575204 1 WAL 兌換 INR ₹ 41.931288 1 WAL 兌換 IDR Rp 8,129.996748 1 WAL 兌換 KRW ₩ 692.89551 1 WAL 兌換 PHP ₱ 27.892404 1 WAL 兌換 EGP ￡E. 25.014384 1 WAL 兌換 BRL R$ 2.858508 1 WAL 兌換 CAD C$ 0.673164 1 WAL 兌換 BDT ৳ 59.14575 1 WAL 兌換 NGN ₦ 775.514196 1 WAL 兌換 UAH ₴ 20.151018 1 WAL 兌換 VES Bs 34.6338 1 WAL 兌換 PKR Rs 136.481562 1 WAL 兌換 KZT ₸ 251.568216 1 WAL 兌換 THB ฿ 16.326666 1 WAL 兌換 TWD NT$ 15.790086 1 WAL 兌換 AED د.إ 1.790226 1 WAL 兌換 CHF Fr 0.395118 1 WAL 兌換 HKD HK$ 3.78045 1 WAL 兌換 MAD .د.م 4.526784 1 WAL 兌換 MXN $ 9.90234

Walrus資源

要更深入地瞭解 Walrus，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

人們還問：關於Walrus的其他問題 Walrus (WAL)今天的價格是多少？ Walrus (WAL) 的實時價格爲 0.4878 USD 。 Walrus (WAL)的市值是多少？ Walrus 目前的市值爲 $ 625.71M USD 。它的計算方法是將 WAL 的目前供應量乘以 0.4878 USD 的實時市場價格。 Walrus (WAL) 的流通量是多少？ Walrus (WAL) 目前的流通供應量爲 1.28B USD 。 Walrus (WAL) 的最高價格是多少？ 截至 2025-04-13 ，Walrus (WAL) 的最高價格爲 1.903 USD 。 Walrus (WAL) 的24小時交易量是多少？ Walrus (WAL) 的 24 小時交易量爲 $ 570.83K USD 。您可以在 MEXC 上發現更多可交易代幣並查看其 24 小時交易量。

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