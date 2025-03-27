WAL

Walrus 是一個去中心化數據存儲網路，專門用於存儲數據及豐富的多媒體內容，如大型文本文件、影片、圖像和音檔。與依賴於集中式伺服器存儲完整數據副本的傳統雲存儲系統不同，Walrus 會將數據拆分成小片段，並將其分佈到全球多個節點上。透過這種去中心化的方式，Walrus 確保數據即使在網路部分節點離線的情況下仍能快速存取，保障數據的完整性與可用性。

幣種名稱WAL

排名No.100

市值$0.00

完全稀釋市值$0.00

市場佔有率0.0002%

交易額/市值（24小時）1.67%

流通供應量1,315,416,667

最大供應量5,000,000,000

總供應量5,000,000,000

流通率0.263%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價0.8742222240859585,2025-03-27

最低價0.35568715943995327,2025-03-27

所屬公鏈SUI

簡介Walrus 是一個去中心化數據存儲網路，專門用於存儲數據及豐富的多媒體內容，如大型文本文件、影片、圖像和音檔。與依賴於集中式伺服器存儲完整數據副本的傳統雲存儲系統不同，Walrus 會將數據拆分成小片段，並將其分佈到全球多個節點上。透過這種去中心化的方式，Walrus 確保數據即使在網路部分節點離線的情況下仍能快速存取，保障數據的完整性與可用性。

所屬板塊

社媒

etfindex:mc_etfindex_source免責聲明：數據由 cmc 提供，不作爲投資決策參考。

MEXC 是您獲取加密貨幣的最簡單方式。探索世界領先的加密貨幣交易所，購買、交易和賺取加密貨幣。交易比特幣 BTC、以太坊 ETH 以及 3,000 多種代幣。
搜索
自選
WAL/USDT
Walrus
----
--
24h 最高價
--
24h 最低價
--
24h 成交量 (WAL)
--
24h 成交額 (USDT)
--
圖表
幣種資料
委託訂單
最新成交
委託訂單
最新成交
委託訂單
最新成交
最新成交
現貨交易
目前委託（0）
歷史委託
歷史成交
目前持倉（0）
MEXC 是您獲取加密貨幣的最簡單方式。探索世界領先的加密貨幣交易所，購買、交易和賺取加密貨幣。交易比特幣 BTC、以太坊 ETH 以及 3,000 多種代幣。
WAL/USDT
Walrus
--
--‎--
24h 最高價
--
24h 最低價
--
24h 成交量 (WAL)
--
24h 成交額 (USDT)
--
圖表
委託訂單
最新成交
幣種資料
目前委託（0）
歷史委託
歷史成交
目前持倉（0）
network_icon網路異常
線路 1
在線客服
Loading...