WAL

Walrus 是一個去中心化數據存儲網路，專門用於存儲數據及豐富的多媒體內容，如大型文本文件、影片、圖像和音檔。與依賴於集中式伺服器存儲完整數據副本的傳統雲存儲系統不同，Walrus 會將數據拆分成小片段，並將其分佈到全球多個節點上。透過這種去中心化的方式，Walrus 確保數據即使在網路部分節點離線的情況下仍能快速存取，保障數據的完整性與可用性。

幣種名稱WAL

排名No.100

市值$0.00

完全稀釋市值$0.00

市場佔有率0.0002%

交易額/市值（24小時）1.67%

流通供應量1,315,416,667

最大供應量5,000,000,000

總供應量5,000,000,000

流通率0.263%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價0.8742222240859585,2025-03-27

最低價0.35568715943995327,2025-03-27

所屬公鏈SUI

簡介Walrus 是一個去中心化數據存儲網路，專門用於存儲數據及豐富的多媒體內容，如大型文本文件、影片、圖像和音檔。與依賴於集中式伺服器存儲完整數據副本的傳統雲存儲系統不同，Walrus 會將數據拆分成小片段，並將其分佈到全球多個節點上。透過這種去中心化的方式，Walrus 確保數據即使在網路部分節點離線的情況下仍能快速存取，保障數據的完整性與可用性。

所屬板塊

社媒

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