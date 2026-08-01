ADLUNAM INC 今日價格

ADLUNAM INC (LUNAM) 今日實時價格為 NT$ 0.00023594，過去 24 小時內變化了 0.29%。目前 LUNAM 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.00023594 每 LUNAM。

ADLUNAM INC 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- LUNAM。過去 24 小時內，LUNAM 的交易價格在 NT$ 0.00023215（低點）和 NT$ 0.00023774（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，LUNAM 在過去一小時內波動了 -0.34%，過去7 天內波動了 +7.89%。過去一天，總交易量達到 NT$ 9.28K。

ADLUNAM INC（LUNAM）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 9.28KNT$ 9.28K NT$ 9.28K 完全稀釋市值 NT$ 235.94KNT$ 235.94K NT$ 235.94K 流通量 ---- -- 總供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所屬公鏈 BASE

ADLUNAM INC 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 9.28K。LUNAM 的流通量為 --，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 235.94K。