Bifrost 今日價格

Bifrost (BNC) 今日實時價格為 NT$ 0.014711，過去 24 小時內變化了 3.24%。目前 BNC 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.014711 每 BNC。

Bifrost 目前市值在 NT$ 550.78K 排名第 #1982，流通供應量為 37.44M BNC。過去 24 小時內，BNC 的交易價格在 NT$ 0.014592（低點）和 NT$ 0.015285（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 216.3502452251436381087，而歷史最低價為 NT$ 0。

短期表現方面，BNC 在過去一小時內波動了 -0.13%，過去7 天內波動了 +7.44%。過去一天，總交易量達到 NT$ 27.43K。

Bifrost（BNC）市場資訊

排名 No.1982 市值 NT$ 550.78KNT$ 550.78K NT$ 550.78K 成交量（24H） NT$ 27.43KNT$ 27.43K NT$ 27.43K 完全稀釋市值 NT$ 1.18MNT$ 1.18M NT$ 1.18M 流通量 37.44M 37.44M 37.44M 最大供應量 80,000,000 80,000,000 80,000,000 總供應量 80,000,000 80,000,000 80,000,000 流通率 46.80% 發行日期 2021-10-21 00:00:00 所屬公鏈 BNC

Bifrost 的目前市值為 NT$ 550.78K, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 27.43K。BNC 的流通量為 37.44M，總供應量是 80000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 1.18M。