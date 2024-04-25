MEXC合約訂單歷史委託和資金流水支持PDF導出









用戶在中心化交易所上創建的一種訂單，其中包含了交易的規則和條件。這些規則和條件可以包括交易的貨幣對、交易數量、價格、委託類型（市價單、限價單等）、有效期等。





當用戶提交加密貨幣合約訂單後，交易所將根據訂單的規則和條件執行相應的操作。如果訂單滿足市場條件並且有足夠的對手方匹配，交易將被執行，買賣雙方的資產將按照約定進行轉移。









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在導出的時間段範圍內，如果您選擇了【大數據導出】，目前資金流水大數據導出支持 2021 年 12 月 17 日起任意 360 天的數據（截止到昨天）。單次至多導出 100,000 條，每個月最多下載 10 次。









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