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MEXC合約訂單歷史委託和資金流水支持PDF導出

#合約
#新手入門
2024.04.25 MEXC
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1. 什麼是合約訂單


用戶在中心化交易所上創建的一種訂單，其中包含了交易的規則和條件。這些規則和條件可以包括交易的貨幣對、交易數量、價格、委託類型（市價單、限價單等）、有效期等。

當用戶提交加密貨幣合約訂單後，交易所將根據訂單的規則和條件執行相應的操作。如果訂單滿足市場條件並且有足夠的對手方匹配，交易將被執行，買賣雙方的資產將按照約定進行轉移。

2. 如何導出PDF版合約訂單的歷史委託和資金流水


目前合約訂單的歷史委託和資金流水 PDF 版導出，只支持 Web 端，App 端暫不支持。使用 App 導出您可以發送歷史委託訂單至您的郵箱進行查收。

打開 MEXC 官網並登錄賬號，在首頁頂部導航欄的【訂單】下選擇【合約訂單】進入相應的頁面。


在合約訂單頁面，選擇【歷史委託】，點擊【導出歷史委託】，彈出導出歷史委託窗口。

您可以選擇將要導出的合約交易對、合約方向、時間段，導出格式選擇【PDF】，設置完成後點擊【導出】即可完成PDF版的歷史委託的信息導出。

在導出的時間段範圍內，如果您選擇了【大數據導出】，目前大數據導出支持最近 2 年內任意 360 天的數據（截止到昨天）。單次至多導出 100,000 條，每個月最多下載 10 次。


同理，選擇【資金流水】，點擊【導出資金流水】，彈出導出資金流水窗口。

在設置完成您將要導出的合約交易對、幣種、資金類型、收支類型、時間段，導出格式選擇【PDF】，點擊【導出】即可完成資金流水的信息導出。

在導出的時間段範圍內，如果您選擇了【大數據導出】，目前資金流水大數據導出支持 2021 年 12 月 17 日起任意 360 天的數據（截止到昨天）。單次至多導出 100,000 條，每個月最多下載 10 次。


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