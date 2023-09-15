為什麼選擇MEXC合約？





合約以「高槓桿、高回報」等特點吸引了無數投資者的目光，進行合約交易首先需要選擇合適的交易所，才能開啟合約交易之旅。MEXC擁有四大核心優勢：①手續費率②公平交易深度好③安全穩定性能高④靈活交易規則，是用戶進行合約交易絕佳選擇。









在MEXC上進行合約交易，您可能會進行以下兩種操作：①掛單（Maker）②吃單（Taker）。





①掛單（Maker）





掛單是指設置委託單掛出，限定其價格和數量，等待其他用戶與之成交，掛單為市場增加了流動性。





②吃單（Taker）





吃單是主動和已掛出的限價單或者市價單直接成交，吃單消耗了市場流動性。









在 MEXC 上，永續合約交易掛單（Maker）手續費率0.00%，吃單（Taker）手續費率0.01%。更多關於MEXC手續費率的詳細信息，您可以參考 MEXC相關費率









自MEXC成立以來，長期以發掘優質項目，快速上線新項目為優勢，廣受用戶好評。多年的行業積累和口碑，讓MEXC積累千萬用戶，成為眾多新老用戶的第一選擇，業務遍及全球170多個國家和地區。龐大的用戶基數，使MEXC合約交易擁有極好深度，且合約檔位均衡，價格合理透明。據MEXC合約數據統計，過去24小時MEXC合約成交量達到39億美金以上。這可以保證用戶在極端行情下平穩交易，避免發生意外爆倉。（註：數據截取時間2023年9月8日）









此外，MEXC合約提供的加密貨幣種類豐富，涵蓋USDT本位、元宇宙、Layer2、NFT、MEME和DeFi等任意幣種類型。同時，MEXC優秀的項目發掘能力，不斷上架新幣種，為用戶帶來最佳的交易體驗。









MEXC的交易系統是多層和多集群系統構架，由具有銀行技術專業知識的開發人員開發的高性能交易引擎，每秒可完成140萬筆交易，具有突破性的效率和性能。





此外，在MEXC也是最為安全的交易所平台，用戶有多種安全措施，如身份認證、雙重驗證和防釣魚碼等。我們的服務器也在多個國家獨立託管，以確保用戶數據的安全性和完整性。









MEXC合約交易規則靈活，1-200倍槓桿可以自由調節，USDT本位合約最高支持200倍槓桿，幣本位合約最高支持125倍槓桿。在MEXC進行合約交易，您可以選擇限價、市價和計劃委託的交易方式。限價是指允許用戶自行設定委託價格和委託數量，訂單會按照委託價格和數量進行成交。市價是用戶按照現有的市場價格快速成交，用戶只需要輸入數量即可。計劃委託是指用戶可預先設置觸發價、委託價和數量，當市場價到達觸發價時，系統會按委託價自動下單。在計劃委託成功觸發之前，不會凍結倉位或保證金。









請您注意，合約是高風險投資，投資者應充分認識投資風險，謹慎投資。



