



MEXC為交易者提供了靈活的選擇，用戶可以根據個人偏好選擇U本位或幣本位永續合約，同時，MEXC支持單向和雙向持倉，使交易者能夠在市場漲跌中更精準地執行交易策略。最為重要的是，可以靈活設置保證金模式和調整槓桿大小。這些方便的功能使MEXC成為滿足各類交易者需求的理想選擇。









1.1 U本位永續合約





U本位永續合約是指合約中的計價和結算單位是 USDT（Tether），U本位永續合約的價值和盈虧計算都是以 USDT 作為基準。這樣的合約設計旨在減輕加密貨幣價格波動對交易者的影響，因為 USDT 是錨定美元的穩定幣，其價值相對較為穩定。





因此，U本位永續合約的最大優勢是可以用法幣計算回報。例如，當您賺取 1000 USDT 的收益時，您可以簡單評估收益幾乎價值 1000 美元 - 因為 1 USDT的價值近似於 1 美元。





1.2 幣本位永續合約





“幣本位永續合約”是指以某種加密貨幣（如比特幣或以太坊）作為保證金和計算盈虧的合約標的。在這種合約中，以USD作為計價單位。幣本位永續合約每張合約的價值為一定量的美元，例如，比特幣本位永續合約每張面值為100美元。









2.1 單向持倉





“單向持倉”指的是投資者只持有合約交易（包括USDT本位合約和幣本位合約）的多頭倉位或空頭倉位。如果投資者相信某種合約資產價格將上漲，他們可能會持有多頭倉位；反之，如果他們相信價格將下跌，可能會持有空頭倉位。這樣的持倉方式將投資者的盈利或虧損與合約資產價格的變化方向相關聯。





2.2 雙向持倉





“雙向持倉”指的是用戶可以同時對一個合約持有多空雙向倉位，且支持多空方向槓桿的獨立性。每個合約中，所有多倉合並，所有空倉合並。多空雙向持倉時，雙向持倉都需要按風險限制等級占用相應的保證金。





比如BTCUSDT永續 合約中，用戶可以開25x的多倉，同時也可以開50x的空倉。









3.1 逐倉保證金





逐倉保證金是指每個持倉都有獨立的保證金賬戶。這意味着每個倉位都有自己的保證金餘額，虧損也只能由該倉位的保證金來彌補。逐倉倉位最大損失就是該逐倉倉位所使用的起始保證金和倉位追加保證金。這樣的安排使得每個倉位的虧損不會影響其他倉位，從而限制了虧損的範圍。





逐倉保證金模式的優勢在於可以讓交易者更精確地控制每個倉位的風險，用戶可以手動追加保證金進逐倉倉位，優化強平價格。





3.2 全倉保證金





在全倉保證金模式下，所有倉位共享同一個保證金賬戶。使用全倉保證金模式，用戶的可用保證金將專門用於支持相應的全倉倉位，而不會被用作其他全倉倉位的保證金。





全倉保證金模式可能對於希望更靈活利用資金的交易者更為適用，但也需要更謹慎，因為虧損可能對整個賬戶產生影響。目前，MEXC支持已持有倉位的逐倉調整到全倉，暫不支持全倉調整到逐倉。









MEXC支持用戶多空雙向修改不同的槓桿倍數，可以從逐倉槓桿倍數下修改任意槓桿倍數，也支持從逐倉到全倉修改。需要注意，MEXC暫不支持從全倉模式下修改到逐倉模式下。目前，MEXC的U本位永續合約支持1-200倍槓桿，幣本位永續合約支持1-125倍槓桿。









總的來說，MEXC通過提供豐富的合約選擇、靈活的保證金模式、提供高槓桿等優勢，滿足了各類交易者對於高效、靈活和安全合約交易的需求。



