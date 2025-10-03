在加密货币市场中，行情波动剧烈，盈利与亏损往往只在一瞬间。对于合约交易者来说，止盈止损不仅是风险管理的核心工具，也是提升交易成功率、减少情绪化操作的重要手段。 1. 什么是止盈止损？ 止盈（Take Profit，TP）和止损（Stop Loss，SL）是交易者常用的风险管理工具。 止盈：当价格达到预设目标时，系统自动平仓，锁定盈利。 止损：当价格跌破预设的防线时，系统自动平仓，避免更大亏损。 在加密货币市场中，行情波动剧烈，盈利与亏损往往只在一瞬间。对于合约交易者来说，止盈止损不仅是风险管理的核心工具，也是提升交易成功率、减少情绪化操作的重要手段。 1. 什么是止盈止损？ 止盈（Take Profit，TP）和止损（Stop Loss，SL）是交易者常用的风险管理工具。 止盈：当价格达到预设目标时，系统自动平仓，锁定盈利。 止损：当价格跌破预设的防线时，系统自动平仓，避免更大亏损。
新手学院/新手指南/合约/合约止盈止损...制与实战技巧

合约止盈止损完整教程：新手必看风险控制与实战技巧

2025年10月3日MEXC
0m
#初阶#合约#新手入门
在加密货币市场中，行情波动剧烈，盈利与亏损往往只在一瞬间。对于合约交易者来说，止盈止损不仅是风险管理的核心工具，也是提升交易成功率、减少情绪化操作的重要手段。

1. 什么是止盈止损？


止盈（Take Profit，TP）和止损（Stop Loss，SL）是交易者常用的风险管理工具。

  • 止盈：当价格达到预设目标时，系统自动平仓，锁定盈利。
  • 止损：当价格跌破预设的防线时，系统自动平仓，避免更大亏损。

在 MEXC 平台，止盈止损可分为两大类：

  • 持仓前止盈止损：预先设置触发条件（【收益率】或【盈亏额】）的平仓单：当【最新价】/【合理价】/【指数价】达到事先设定的触发价格时，系统将按提前设置好的触发价和数量以最优市场价平仓，从而达到止盈或止损的目的, 让用户能够自动结算出理想的盈利值或避免不必要的损失；
  • 持仓中止盈止损： 直接进行【市价止盈止损设置】：通过【全部仓位】或者【部分仓位】（网页端），预先设置触发条件（【收益率】、【盈亏额】或【USDT】等条件）的平仓单，当【最新价】/【合理价】/【指数价】达到事先设定的价格后，系统将按提前设置好的价格和数量以最优市场价平仓。

此外，MEXC 还在合约交易中新增了【止盈反手】和【止损反手】功能，帮助交易者在多空双边行情中灵活操作。

1.1 开仓时设置止盈止损


提前为将要开出的仓位设置止盈止损，这是一种“计划性交易”的体现，意味着您在进入市场之前，就已经规划好了清晰的退出策略。用户可以在开仓时，同时点击设置止盈止损选项，然后您可以通过选择最新价、合理价、或指数价来设置止盈止损触发价格。当该订单以限价或市价成交时（部分成交或全部成交），系统会以用户预设的触发价格来立即委托止盈止损单。

用户可以选择以下三种设置模式：USDT（触发价格）、收益率和盈亏额。若选择通过收益率设置止盈止损，触发价格与预计盈亏则会通过收益率来计算，以此类推。

：系统支持使用收益率或盈亏额来设置止盈止损订单，但设置的收益率和盈亏额仅供参考。交易过程中的手续费、开仓均价改变和实际成交价都会影响实际收益率和实际盈亏额。加仓将导致开仓均价改变，但止盈止损触发价格在创建时便已确定，并不会随之变化。

1.2 市价止盈止损设置（网页端）


持仓时，MEXC 提供两种止盈止损的方式：【全部仓位】和【部分仓位】（网页端）

1.2.1 全部仓位


针对整个仓位(无论加仓或者减仓)，您使用该功能时，通过预先设置触发条件（【收益率】、【盈亏额】或【USDT】等条件）的平仓单，当【最新价】/【合理价】/【指数价】达到事先设定的价格后，系统将按提前设置好的价格和数量以最优市场价平仓；

平仓时该止盈止损将被系统自动取消。

1.2.1.1 止盈反手

若设置仓位止盈时选择了【止盈反手】，则会在止盈触发的仓位全部平仓后，反向市价开相同数量的仓位；受行情波动影响，反向开仓订单有可能不能完全成交，MEXC 会通过邮件、短信、站内信通知到您。

1.2.1.2 止损反手

若设置仓位止损时选择了【止损反手】,则会在止损触发的仓位全部平仓后，反向市价开相同数量的仓位；受行情波动影响，反向开仓订单有可能不能完全成交，MEXC 同样会通过邮件、短信、站内信通知到您。

1.2.2 部分仓位


针对部分仓位，用户使用该功能时，通过预先设置触发条件（【收益率】、【盈亏额】或【USDT】）的平仓单，当【最新价】/【合理价】/【指数价】达到事先设定的价格后，系统将按提前设置好的价格和数量以最优市场价平仓；

平仓时该止盈止损将被系统自动取消。

注：止盈止损可能因行情波动剧烈、仓位可平量不足等因素导致下单失败；若触发成功将以市价下平仓订单，受行情波动影响市价订单有可能不能成交，成交后的价格可能与设置价格存在偏差。

您可以在【当前持仓】-【止盈止损】处点击【添加】按钮，对已持仓的币种进行止盈止损设置，选择您想要的触发条件（【收益率】、【盈亏额】或【USDT】）和数量进行下单。

2.止盈止损的优势


止盈止损的最大好处在于，它能帮助交易者锁定盈利、控制亏损、降低爆仓风险。通过提前设置出场点位，交易者无需时刻盯盘，也能避免因贪婪或恐惧导致的情绪化操作，从而让交易过程更加理性和有纪律性。长期来看，合理使用止盈止损能提升资金利用效率，帮助建立稳健的交易体系。

3 .如何在 MEXC 上使用止盈止损功能


3.1 MEXC Web 端


3.1.1 持仓前设置止盈止损


第一步：从 MEXC 官网首页进入合约交易，在右上方的交易界面设置止盈止损。



第二步：设置【止盈触发价】（【最新价】/【合理价】/【指数价】）和触发条件（【收益率】、【盈亏额】）。



3.1.2 市价止盈止损


3.1.2.1 全部仓位

第一步：在【当前持仓】的订单中，分别点击【添加】-【全部仓位】。


第二步：使用【止盈设置】确认【收益率】/【盈亏额】/【USDT】以及【最新价】/【合理价】/【指数价】。


此时，您可以设置【止盈反手】和【止损反手】。


3.1.2.2 部分仓位

第一步：在【当前持仓】的订单中，分别点击【添加】-【部分仓位】。



第二步：使用【止盈设置】确认【收益率】/【盈亏额】/【USDT】和【数量】，以及【最新价】/【合理价】/【指数价】。



3.2 MEXC App 端


3.2.1 持仓前设置止盈止损


第一步：从 MEXC App 首页进入合约交易，在右方的交易界面设置止盈止损，点击【高级】。


第二步：设置【止盈触发价】（【最新价】/【合理价】/【指数价】）和触发条件（【收益率】、【盈亏额】、【USDT】）。


3.2.2 止盈止损


3.2.2.1 仓位止盈止损

第一步：在【当前仓位】的订单中，分别点击【添加】-【仓位止盈止损】。


第二步：使用【止盈设置】确认【收益率】/【盈亏额】/【USDT】以及【最新价】/【合理价】/【指数价】。


此时，您可以设置【止盈反手】和【止损反手】。


3.2.2.2 分批止盈止损

第一步：在【当前仓位】的订单中，分别点击【添加】-【分批止盈止损】。


第二步：使用【止盈设置】确认【收益率】/【盈亏额】/【USDT】和【数量】，以及【最新价】/【合理价】/【指数价】。


4.止盈止损实战建议


  • 合理设置止损比例：建议单笔亏损不超过账户总资金的 2%–5%。
  • 多单与空单的止盈差异：上涨行情宜分批止盈，震荡行情可设置紧凑止损。
  • 反手策略：在趋势行情中，利用止损反手可快速切换方向，但需注意行情剧烈波动时的滑点风险。
  • 结合技术指标：止盈止损应结合支撑/阻力位、均线或K线形态来设置，而不是凭直觉。

5. 总结


止盈止损是合约交易中必不可少的风险控制工具，它不仅能帮助交易者锁定盈利、减少回吐，还能在行情不利时控制风险、防止爆仓，同时提升交易纪律性，避免情绪化操作。然而需要注意的是，止盈止损并非万能，在极端行情下可能出现滑点或触发失败，因此交易者应结合技术分析、仓位管理和资金管理策略，才能更全面地提升交易胜率。

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。

