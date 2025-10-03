合约止盈止损完整教程：新手必看风险控制与实战技巧





在加密货币市场中，行情波动剧烈，盈利与亏损往往只在一瞬间。对于合约交易者来说，止盈止损不仅是风险管理的核心工具，也是提升交易成功率、减少情绪化操作的重要手段。













止盈（Take Profit，TP）和止损（Stop Loss，SL）是交易者常用的风险管理工具。





止盈 ：当价格达到预设目标时，系统自动平仓，锁定盈利。

止损：当价格跌破预设的防线时，系统自动平仓，避免更大亏损。





在 MEXC 平台，止盈止损可分为两大类：





持仓前止盈止损 ：预先设置触发条件（【收益率】或【盈亏额】）的平仓单：当【最新价】/【合理价】/【指数价】达到事先设定的触发价格时，系统将按提前设置好的触发价和数量以最优市场价平仓，从而达到止盈或止损的目的, 让用户能够自动结算出理想的盈利值或避免不必要的损失；

持仓中止盈止损： 直接进行【市价止盈止损设置】：通过【全部仓位】或者【部分仓位】（网页端），预先设置触发条件（【收益率】、【盈亏额】或【USDT】等条件）的平仓单，当【最新价】/【合理价】/【指数价】达到事先设定的价格后，系统将按提前设置好的价格和数量以最优市场价平仓。





此外，MEXC 还在合约交易中新增了【止盈反手】和【止损反手】功能，帮助交易者在多空双边行情中灵活操作。









提前为将要开出的仓位设置止盈止损，这是一种“计划性交易”的体现，意味着您在进入市场之前，就已经规划好了清晰的退出策略。用户可以在开仓时，同时点击设置止盈止损选项，然后您可以通过选择最新价、合理价、或指数价来设置止盈止损触发价格。当该订单以限价或市价成交时（部分成交或全部成交），系统会以用户预设的触发价格来立即委托止盈止损单。





用户可以选择以下三种设置模式：USDT（触发价格）、收益率和盈亏额。若选择通过收益率设置止盈止损，触发价格与预计盈亏则会通过收益率来计算，以此类推。





注：系统支持使用收益率或盈亏额来设置止盈止损订单，但设置的收益率和盈亏额仅供参考。交易过程中的手续费、开仓均价改变和实际成交价都会影响实际收益率和实际盈亏额。加仓将导致开仓均价改变，但止盈止损触发价格在创建时便已确定，并不会随之变化。









持仓时，MEXC 提供两种止盈止损的方式：【全部仓位】和【部分仓位】（网页端）









针对整个仓位(无论加仓或者减仓)，您使用该功能时，通过预先设置触发条件（【收益率】、【盈亏额】或【USDT】等条件）的平仓单，当【最新价】/【合理价】/【指数价】达到事先设定的价格后，系统将按提前设置好的价格和数量以最优市场价平仓；





平仓时该止盈止损将被系统自动取消。









若设置仓位止盈时选择了【止盈反手】，则会在止盈触发的仓位全部平仓后，反向市价开相同数量的仓位；受行情波动影响，反向开仓订单有可能不能完全成交，MEXC 会通过邮件、短信、站内信通知到您。









若设置仓位止损时选择了【止损反手】,则会在止损触发的仓位全部平仓后，反向市价开相同数量的仓位；受行情波动影响，反向开仓订单有可能不能完全成交，MEXC 同样会通过邮件、短信、站内信通知到您。









针对部分仓位，用户使用该功能时，通过预先设置触发条件（【收益率】、【盈亏额】或【USDT】）的平仓单，当【最新价】/【合理价】/【指数价】达到事先设定的价格后，系统将按提前设置好的价格和数量以最优市场价平仓；





平仓时该止盈止损将被系统自动取消。





注：止盈止损可能因行情波动剧烈、仓位可平量不足等因素导致下单失败；若触发成功将以市价下平仓订单，受行情波动影响市价订单有可能不能成交，成交后的价格可能与设置价格存在偏差。





您可以在【当前持仓】-【止盈止损】处点击【添加】按钮，对已持仓的币种进行止盈止损设置，选择您想要的触发条件（【收益率】、【盈亏额】或【USDT】）和数量进行下单。













止盈止损的最大好处在于，它能帮助交易者锁定盈利、控制亏损、降低爆仓风险。通过提前设置出场点位，交易者无需时刻盯盘，也能避免因贪婪或恐惧导致的情绪化操作，从而让交易过程更加理性和有纪律性。长期来看，合理使用止盈止损能提升资金利用效率，帮助建立稳健的交易体系。

















第一步：从 MEXC 官网首页进入合约交易，在右上方的交易界面设置止盈止损。









第二步：设置【止盈触发价】（【最新价】/【合理价】/【指数价】）和触发条件（【收益率】、【盈亏额】）。

















第一步：在【当前持仓】的订单中，分别点击【添加】-【全部仓位】。









第二步：使用【止盈设置】确认【收益率】/【盈亏额】/【USDT】以及【最新价】/【合理价】/【指数价】。









此时，您可以设置【止盈反手】和【止损反手】。













第一步：在【当前持仓】的订单中，分别点击【添加】-【部分仓位】。









第二步：使用【止盈设置】确认【收益率】/【盈亏额】/【USDT】和【数量】，以及【最新价】/【合理价】/【指数价】。





















第一步：从 MEXC App 首页进入合约交易，在右方的交易界面设置止盈止损，点击【高级】。









第二步：设置【止盈触发价】（【最新价】/【合理价】/【指数价】）和触发条件（【收益率】、【盈亏额】、【USDT】）。

















第一步：在【当前仓位】的订单中，分别点击【添加】-【仓位止盈止损】。









第二步：使用【止盈设置】确认【收益率】/【盈亏额】/【USDT】以及【最新价】/【合理价】/【指数价】。









此时，您可以设置【止盈反手】和【止损反手】。













第一步：在【当前仓位】的订单中，分别点击【添加】-【分批止盈止损】。









第二步：使用【止盈设置】确认【收益率】/【盈亏额】/【USDT】和【数量】，以及【最新价】/【合理价】/【指数价】。













合理设置止损比例 ：建议单笔亏损不超过账户总资金的 2%–5%。

多单与空单的止盈差异 ：上涨行情宜分批止盈，震荡行情可设置紧凑止损。

反手策略 ：在趋势行情中，利用止损反手可快速切换方向，但需注意行情剧烈波动时的滑点风险。

结合技术指标：止盈止损应结合支撑/阻力位、均线或K线形态来设置，而不是凭直觉。









止盈止损是合约交易中必不可少的风险控制工具，它不仅能帮助交易者锁定盈利、减少回吐，还能在行情不利时控制风险、防止爆仓，同时提升交易纪律性，避免情绪化操作。然而需要注意的是，止盈止损并非万能，在极端行情下可能出现滑点或触发失败，因此交易者应结合技术分析、仓位管理和资金管理策略，才能更全面地提升交易胜率。









