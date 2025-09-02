在加密货币合约交易领域，U本位合约和币本位合约是两种常见且各具特色的合约类型。对于交易者而言，深入了解它们的差异、设置方法以及选择依据，是成功开展合约交易的关键。 1. U本位合约 vs 币本位合约：核心差异全解析 1.1 什么是 U本位合约？什么是币本位合约？ U本位合约又称为正向合约，指的是以 USDT、USDC 等稳定币进行计价和结算的合约类型。MEXC 的 U本位合约采用 USDT 作为在加密货币合约交易领域，U本位合约和币本位合约是两种常见且各具特色的合约类型。对于交易者而言，深入了解它们的差异、设置方法以及选择依据，是成功开展合约交易的关键。 1. U本位合约 vs 币本位合约：核心差异全解析 1.1 什么是 U本位合约？什么是币本位合约？ U本位合约又称为正向合约，指的是以 USDT、USDC 等稳定币进行计价和结算的合约类型。MEXC 的 U本位合约采用 USDT 作为
U本位合约 vs 币本位合约｜MEXC 合约类型全解析

在加密货币合约交易领域，U本位合约和币本位合约是两种常见且各具特色的合约类型。对于交易者而言，深入了解它们的差异、设置方法以及选择依据，是成功开展合约交易的关键。

1. U本位合约 vs 币本位合约：核心差异全解析


1.1 什么是 U本位合约？什么是币本位合约？


U本位合约又称为正向合约，指的是以 USDTUSDC 等稳定币进行计价和结算的合约类型。MEXC 的 U本位合约采用 USDT 作为计价和结算货币。以 USDT 结算的最大优势是交易者能够轻松以法币计算回报，使 U本位合约收益更加直观。

币本位合约又称为反向合约，指的是以对应的加密货币（如 BTCETHXRP 等）进行结算的合约，无需持有稳定币作为保证金。目前 MEXC 提供 BTC 和 ETH 等多种币本位合约。币本位合约的最大优势是提高资金使用效率，在持有加密货币的同时可以进行合约交易。

1.2 关键要素对比


类型
U本位合约
币本位合约
俗称
正向合约
反向合约
结算单位
USDT
多币种结算（如 BTC、ETH）
保证金
USDT
多币种（如 BTC、ETH）
持有时间
无限制
无限制
杠杆类型
逐仓/全仓
逐仓/全仓

从上述对比可以看出，U本位合约和币本位合约在结算单位和保证金方面存在明显差异，而持有时间和杠杆类型则保持一致，这为交易者提供了多样化的选择空间。

2. 如何选择 U本位合约或币本位合约？


U本位合约和币本位合约各有其独特的优势，交易者在选择时应根据自身的资产状况、市场判断和投资目标来做出决策。

2.1 选择币本位合约的好处


对于加密货币资产的持有者来说，币本位合约具有极大的吸引力。加密货币资产的持有者不需要将任何持有的资产兑换成 USDT，就可以在 MEXC 币本位合约市场进行对冲和交易。这意味着用户无需在市场价格不利时低价卖出任何加密货币，从而避免了因兑换而可能产生的损失。

当牛市来临时，投资者更倾向于继续持有手上的加密资产，以获取更大的收益。由于币本位合约以币结算，任何盈利都会直接转化成加密货币长期持仓，这为用户长期增持所看好的加密货币提供了绝佳的方式，有助于实现资产的增值和保值。

2.2 选择 U本位合约的好处


当您除了持有 USDT 外，没有持有其他加密资产时，您可能会更偏向于考虑使用 USDT 本位合约。MEXC 的 U本位合约市场提供上百种合约交易对，最高达 500 倍杠杆。交易者可以通过合理运用杠杆，尝试获得更高的收益。

3. 如何设置 U本位合约或币本位合约


在 MEXC 平台，交易者可以便捷地选择和设置 U本位合约或币本位合约。目前，平台提供了上百种 U本位合约和 BTC、ETH 两种币本位合约供您选择。

3.1 Web


在 MEXC 的 Web 端，您有两种方式选择 U本位或币本位合约。

1）您可以在顶部导航栏到【合约交易】中，直接选择【USDT本位永续合约】或【币本位永续合约】跳转到对应的交易页面。

2）如果您已经位于合约交易页面，您还可以选择交易币对旁边的【▼】按钮，在下拉列表中选择选择【USDT本位】或【币本位】合约。


3.2 App


打开 MEXC App，点击页面下方的【合约】按钮，在合约交易页面的顶部，您可以选择【USDT合约】或【币本位】合约。


4. 常见问题解答（FAQ）


Q1：U本位和币本位哪个风险更大？


币本位因币价波动而面临“双重风险”，但也可获取更高涨幅红利。U本位更适合控制风险，盈亏明确。

Q2：可以在 U本位和币本位之间随时切换吗？


可以自由选择交易对。但仓位之间无法直接转换，需手动平仓再重开。

U本位合约和币本位合约各有优势，MEXC 合约交易平台可以为您提供灵活的合约工具选择。理解并合理运用 U本位合约与币本位合约，将有助于您在高波动市场中实现更加稳健的收益目标。

推荐阅读：

为什么选择 MEXC 合约交易？深入了解 MEXC 合约交易的优势与特色，助您在合约领域抢占先机。
如何参与 M-Day? 掌握参与 M-Day 的具体方法与技巧，不错过每天超 8 万 USDT 的合约体验金空投。
合约交易操作指南（App 端）详细了解 App 端合约交易的操作流程，让您轻松上手，玩转合约交易。

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。

