U本位合约 vs 币本位合约｜MEXC 合约类型全解析

在加密货币合约交易领域，U本位合约和币本位合约是两种常见且各具特色的合约类型。对于交易者而言，深入了解它们的差异、设置方法以及选择依据，是成功开展合约交易的关键。

















U本位合约 又称为正向合约，指的是以 USDT USDC 等稳定币进行计价和结算的合约类型。MEXC 的 U本位合约采用 USDT 作为计价和结算货币。以 USDT 结算的最大优势是交易者能够轻松以法币计算回报，使 U本位合约收益更加直观。





ETH、 ， 可以进行合约交易。 币本位合约 又称为反向合约，指的是以对应的加密货币（如 BTC XRP 等）进行结算的合约，无需持有稳定币作为保证金。目前 MEXC 提供 BTC 和 ETH 等多种币本位合约。币本位合约的最大优势是提高资金使用效率，在持有加密货币的同时可以进行合约交易。









类型 U本位合约 币本位合约 俗称 正向合约 反向合约 结算单位 USDT 多币种结算（如 BTC、ETH） 保证金 USDT 多币种（如 BTC、ETH） 持有时间 无限制 无限制 杠杆类型 逐仓/全仓 逐仓/全仓





从上述对比可以看出，U本位合约和币本位合约在结算单位和保证金方面存在明显差异，而持有时间和杠杆类型则保持一致，这为交易者提供了多样化的选择空间。









U本位合约和币本位合约各有其独特的优势，交易者在选择时应根据自身的资产状况、市场判断和投资目标来做出决策。













对于加密货币资产的持有者来说，币本位合约具有极大的吸引力。加密货币资产的持有者不需要将任何持有的资产兑换成 USDT，就可以在 MEXC 币本位合约市场进行对冲和交易。这意味着用户无需在市场价格不利时低价卖出任何加密货币，从而避免了因兑换而可能产生的损失。





当牛市来临时，投资者更倾向于继续持有手上的加密资产，以获取更大的收益。由于币本位合约以币结算，任何盈利都会直接转化成加密货币长期持仓，这为用户长期增持所看好的加密货币提供了绝佳的方式，有助于实现资产的增值和保值。









当您除了持有 USDT 外，没有持有其他加密资产时，您可能会更偏向于考虑使用 USDT 本位合约。MEXC 的 U本位合约市场提供上百种合约交易对，最高达 500 倍杠杆。交易者可以通过合理运用杠杆，尝试获得更高的收益。









在 MEXC 平台，交易者可以便捷地选择和设置 U本位合约或币本位合约。目前，平台提供了上百种 U本位合约和 BTC、ETH 两种币本位合约供您选择。









在 MEXC 的 Web 端，您有两种方式选择 U本位或币本位合约。





1）您可以在顶部导航栏到【合约交易】中，直接选择【USDT本位永续合约】或【币本位永续合约】跳转到对应的交易页面。





2）如果您已经位于合约交易页面，您还可以选择交易币对旁边的【▼】按钮，在下拉列表中选择选择【USDT本位】或【币本位】合约。













打开 MEXC App，点击页面下方的【合约】按钮，在合约交易页面的顶部，您可以选择【USDT合约】或【币本位】合约。

















币本位因币价波动而面临“双重风险”，但也可获取更高涨幅红利。U本位更适合控制风险，盈亏明确。









可以自由选择交易对。但仓位之间无法直接转换，需手动平仓再重开。





U本位合约和币本位合约各有优势，MEXC 合约交易平台可以为您提供灵活的合约工具选择。理解并合理运用 U本位合约与币本位合约，将有助于您在高波动市场中实现更加稳健的收益目标。









推荐阅读：





如何参与 M-Day? 掌握参与 M-Day 的具体方法与技巧，不错过每天超 8 万 USDT 的合约体验金空投。



