什么是比特币？新手必读的加密货币入门指南









1）比特币是一种去中心化的数字货币，由“中本聪”在2008年提出，2009年正式上线。

2）比特币基于区块链技术运作，所有交易公开透明、不依赖银行或政府中介。

3）用户可以通过交易所购买、朋友转账或“挖矿”获取比特币。

4）比特币被称为“数字黄金”，可用于支付、价值储存和投资交易。

5）尽管前景广阔，但比特币也存在价格波动、法律风险和安全隐患，需理性看待与使用。

















当用户发起一笔比特币转账时，系统会广播这笔交易信息到整个比特币网络。此时全球各地运行着特殊计算设备的用户（被称为“矿工”）开始对这笔交易进行验证。









一旦区块被成功添加到链上，这笔交易就被永久记录下来，并向整个网络广播，其他节点也会同步更新数据。这种设计确保了交易的不可篡改性与公开透明。





作为对计算资源与电力消耗的回报，首先解决加密难题的矿工将获得系统奖励的新比特币以及本区块中交易的手续费。这一机制被称为“挖矿”，也是比特币发行的唯一方式。





目前，每挖出一个新区块的系统奖励约为 3.125 个比特币（每四年减半一次），预计最终将达到上限 2100 万枚。









与传统货币相比，比特币具有去中心化、总量恒定、公开透明不可篡改、全球流通、安全等特点。





去中心化：比特币是一种分布式的加密货币。其发行和交易不依赖中心化机构，而是由一个个独立节点决定，且任何节点的进入或离开都不会对整个系统产生决定性影响。这也是比特币安全与自由的保证。





总量恒定：比特币总量恒定且按照一定规则被挖出。算法决定比特币总量为 2100 万枚，比特币网络每 10 分钟释放出一定数量的比特币，又由于其每四年一次的产量减半（也称区块奖励减半），预计 2140 年发行完毕。比特币已经历 3 次减半，2012 年，从每 10 分钟释放 50 枚 BTC 变为 25 枚 BTC；2016 年，从 25 枚 BTC 变为 12.5 枚 BTC；2020 年，从 12.5 枚 BTC 到 6.25 枚 BTC；2024 年，从 6.25 枚 BTC 到 3.125 枚 BTC。独特的减半机制使比特币具有很强的稀缺性，受到更多投资者的追捧。





公开透明不可篡改：关于比特币的任何交易行为都是公开透明的，在区块链上可以查到，且交易数据不能篡改，甚至交易者身份都是匿名的，天然具有良好的匿名特性。





安全：比特币是安全的，因为比特币的金融系统由世界各地的无数计算机运行。如果想要成功攻击比特币区块链，黑客必须拥有比特币区块链网络 50% 以上的算力，这是极其困难的。





全球流通：与法定货币不同的是，比特币是价值资产，不经过任何机构的管控。像跨国汇款等国际交易往来，会被记录在案，且要经过层层外汇管制机构，交易时间长；而比特币交易则只需要输入数字地址，点一下鼠标，等待网络确认就交易成功了。





比特币的以上特点极具创新性，使得其受到人们的广泛认可和使用，如使用比特币进行跨国转账等。现在比特币被越来越多的投资者看重，长期持有价值存储，来实现抗通胀及财富升值。









转账支付：比特币作为一种点对点的电子现金系统，可以让用户在全球范围内快速、安全地完成支付和转账。传统的跨国汇款可能需要几天时间，并收取高昂的手续费，而比特币交易通常在几十分钟内确认完成，手续费也相对较低，尤其在没有中介银行的参与下，效率更高。





价值储存：由于其总量恒定且不会被人为增发，比特币被很多人视为“数字黄金”。在全球经济不稳定、通货膨胀加剧的背景下，比特币逐渐成为一种对冲法币贬值的资产工具。部分国家的民众甚至因本国货币极度贬值，转而选择持有比特币保值资产。





与黄金类似，比特币可以长期持有，不依赖任何机构或政府，是一种无需许可的价值储藏方式，尤其受到长期投资者和机构青睐。





投资交易：比特币的高波动性吸引了大量投资者和交易者。用户可以通过各种加密货币交易所（如 MEXC 等）进行现货买卖，也可以参与合约交易等金融衍生品。





对短线交易者来说，比特币价格的大起大落意味着有较多盈利机会；而对长期持有者（HODLer）来说，历史数据显示，比特币在长期趋势中整体呈上升趋势。投资者需根据自身风险偏好与时间周期选择合适的策略。









比特币增强了流动性并削减了通胀风险。其去中心化的性质极具吸引力，因为世界不再需要信任第三方来进行支付。人们可以轻松管理有关交易/货币的信息。





拥有比特币的方式有很多，常见的有挖矿、交易所购买及空投奖励等。早期可以通过挖矿来获得比特币，通过购买专业的挖矿设备将获得的比特币打到比特币钱包。随着比特币价格上涨，全网算力不断增加，挖矿竞争激烈等因素，挖矿难度越来越大。





对于普通投资者来说，您可以通过 MEXC 交易所的现货交易购买 BTC，购买具体步骤如下：





1）打开并登录 MEXC App 或 官方网站

2）在搜索框中搜索 BTC 代币名称，选择 BTC 的 现货交易

3）选择下单方式，输入数量、价格等参数完成交易。













价格波动大：比特币市场波动性极高，其价格常常在短时间内大幅上涨或下跌。这种波动源于市场供需变化、宏观经济因素、监管政策变化、以及市场情绪等多种因素。对于普通投资者而言，如果没有良好的风险控制或对市场的了解不足，可能会遭受重大亏损。因此，在投资比特币时，建议只使用自己能承受的闲置资金。





法律政策差异：各国对比特币的态度存在显著差异。有些国家对比特币较为开放，制定了明确的法律框架，使得交易合法、可监管。但在另一些国家则禁止比特币交易甚至挖矿。这意味着，投资者在不同国家可能面临完全不同的法律环境。一旦某国出台新政策限制加密货币活动，可能会对市场价格和用户权益产生直接冲击。因此，在使用或投资比特币前，了解当地法律政策非常必要。





安全问题：比特币虽然本身系统设计安全，但其使用和存储方式却容易受到人为疏忽或黑客攻击的影响。最常见的风险包括：

私钥丢失：私钥是访问你比特币资产的唯一凭证，一旦丢失，资产将永远无法找回，没有任何机构可以帮你恢复。

钱包被盗：如果使用的软件钱包未加密，或使用不安全的设备登录，可能被恶意软件或黑客攻击窃取资产。

交易所安全漏洞：多个大型加密货币交易所历史上曾遭遇重大安全事故（如 Mt.Gox ），导致用户资产大量损失。





因此，使用比特币时需加强自身的安全意识，如使用硬件钱包保存大量资产、启用多重身份验证、避免将资产长期存放在中心化交易所等。













主流接纳：比特币从小众圈子走入大众视野的过程中，逐渐获得了各类大型企业和金融机构的关注，很多如 MicroStrategy 上市公司也将部分资产配置为比特币。此外，全球多家传统金融服务商（如 Visa、MasterCard、PayPal）开始支持用户进行加密货币交易和支付。这些举措说明比特币正逐步从“投机工具”走向“合规资产”，并有望成为未来金融体系的一部分。





作为资产配置：在高通胀与货币贬值的全球背景下，越来越多的机构投资者将比特币纳入资产组合，用于分散风险、对冲通胀。像贝莱德、富达等全球资产管理巨头开始推出相关比特币现货基金产品。同时，比特币被视为“数字黄金”的定位日益巩固，尤其在地缘政治动荡或传统金融市场不稳定时期，其避险属性受到追捧。随着监管政策逐步明确、市场基础设施愈发完善，未来几年比特币的“金融正规军”地位或将进一步确立。









比特币不仅是一次技术革新，更是一场全球范围内对金融体系的重新思考。它代表了去中心化信任机制的可能性，也开启了全新时代的价值存储方式。对新手而言，理解其基本原理和风险是入门的第一步。而对整个社会来说，比特币的存在促使我们重新审视“货币”的本质。在未来，随着技术演进和政策逐步完善，比特币将继续在金融、支付、资产配置等领域释放潜力，成为不可忽视的全球数字资产标杆。





免责声明：加密货币交易涉及重大风险。本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。







