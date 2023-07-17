如何下載 MEXC App 並註冊 MEXC 賬戶？









如果您是 iOS 用戶，您需要註冊海外 Apple ID 並使用海外 ID 下載 MEXC App。





打開蘋果應用商店 App Store，在搜索框中輸入 MEXC 進行搜索，找到 MEXC App。









如果您所在的地區不支持 App 下載，那麼無法搜索出相應結果，建議更換其他國家 Apple ID 進行嘗試。





點擊【取得】，下載並安裝 MEXC App。









如果您是安卓用戶，打開 Google Play，在搜索框輸入 MEXC，選擇 MEXC，下載並安裝 MEXC App。









iOS 和安卓用戶註冊 MEXC 賬號的步驟完全一致，這裡以 iOS 頁面為例，進行操作步驟演示。





打開剛剛安裝完成的 MEXC App，新用戶首次登錄即視為註冊。您可以使用郵箱或者手機號進行註冊或登錄，我們以郵箱為例來進行演示。





輸入郵箱地址，點擊【下一步】。









拖動滑塊完成拼圖驗證。









輸入密碼後點擊【下一步】。密碼要求至少 10 個字符，且包含大寫字母、小寫字母、數字及符號。













點擊【獲取驗證碼】，登錄註冊賬號使用的郵箱地址，在郵件中查收驗證碼，輸入到【郵箱驗證碼】框中，點擊【提交】。









顯示註冊成功，進入 MEXC 頁面，開始您的交易之旅。









您還可以在 MEXC 官網掃描二維碼下載安裝，開啟您的交易旅程。