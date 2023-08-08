邀請好友註冊 MEXC









除了日常使用 MEXC 平臺進行現貨、合約交易外，還可以通過邀請好友的方式，為自己賺取傭金。當您邀請好友使用 MEXC 時，您可以從好友的現貨、合約交易中賺取一定比例的傭金，最高比例可以達到 70%。













打開 MEXC 官網並登錄您的 MEXC 賬號，點擊右上角的【個人頭像】，選擇【邀請好友】。





進入到邀請頁面後，您可以選擇復製【推廣碼】，新用戶在註冊時填寫您的推廣碼即可完成新用戶註冊邀請。





您也可以直接復製【邀請鏈接】，新用戶使用您的推廣鏈接在瀏覽器打開註冊，推廣碼直接默認填寫完成。













在 MEXC 手機 APP 上，點擊左上角【個人頭像】，選擇【邀請好友】進入到邀請頁面。同樣您可以選擇復製【推廣碼】或者【邀請鏈接】發送給邀請的新用戶，完成新用戶邀請。





您也可以點擊【邀請好友】按鈕生成邀請海報，選擇分享畫面的模版後直接分享給好友即可。













您邀請的好友使用您的推廣碼完成賬戶註冊後即代表邀請成功。好友每產生一筆真實的交易（現貨交易、合約交易），您可以獲得相應比例的手續費獎勵。









對於在 2022 年 8 月 30 日 20:00 (UTC+8) 後邀請註冊的所有好友，推薦人返傭比例為 30%。若您持有 20,000 以上 MX Token，返傭比例為 70%。





對於在 2022 年 8 月 30 日 20:00 (UTC+8) 前邀請註冊的好友，返傭比例與推薦人當日/日均的 MX Token 持倉量有關，具體規則如下：





1. MX Token<500，返傭比例為10%。





2. 持有500-5,000MX Token，返傭比例為20%。





3. 持有5,000-20,000MX Token，返傭比例為30%。





4. 持有20,000以上MX Token，返傭比例為70%。









推薦人實際獲得的返傭將以好友用於結算交易手續費的實際幣種返還。例如：好友使用MX抵扣結算交易手續費時，推薦人實際獲得的返傭將以MX返還。









現貨返傭次日 00:00（UTC+8) 後發放。合約返傭次日 08:00（UTC+8) 後發放，實際發放時間可能有延遲，以次日實際發放時間為準。









在【邀請好友】頁面，您可以查看到自己詳細的【邀請記錄】和【返傭記錄】。可以通過時間篩選來查找自己想要查看的記錄，以及支持記錄導出。









歡迎您邀請好友前來 MEXC 平臺進行加密貨幣交易，在交易的同時還能賺取到額外返佣獎勵。