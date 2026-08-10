Giá zkLink hôm nay

Giá zkLink (ZKL) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.25% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ZKL sang USD là $ 0 mỗi ZKL.

zkLink hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 129,243, với nguồn cung lưu hành 603.33M ZKL. Trong vòng 24 giờ qua, ZKL được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.750654, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, ZKL biến động -0.16% trong giờ qua và +0.80% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 62.16K.

Thông tin thị trường zkLink (ZKL)

Vốn hóa thị trường $ 129.24K$ 129.24K $ 129.24K Khối lượng (24H) $ 62.16K$ 62.16K $ 62.16K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 214.22K$ 214.22K $ 214.22K Nguồn cung lưu thông 603.33M 603.33M 603.33M Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của zkLink là $ 129.24K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 62.16K. Nguồn cung lưu hành của ZKL là 603.33M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 214.22K.