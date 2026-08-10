Giá VOLM hôm nay

Giá VOLM (VOLM) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá VOLM sang USD là $ 0 mỗi VOLM.

VOLM hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 23,356, với nguồn cung lưu hành 88.00B VOLM. Trong vòng 24 giờ qua, VOLM được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, VOLM biến động -- trong giờ qua và 0.00% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường VOLM (VOLM)

Vốn hóa thị trường $ 23.36K$ 23.36K $ 23.36K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 26.54K$ 26.54K $ 26.54K Nguồn cung lưu thông 88.00B 88.00B 88.00B Tổng cung 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của VOLM là $ 23.36K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của VOLM là 88.00B, với tổng nguồn cung là 100000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 26.54K.