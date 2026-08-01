Giá Nibiru hôm nay

Giá Nibiru (NIBI) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.18% trong 24 giờ qua. Tỷ giá NIBI sang USD là $ 0 mỗi NIBI.

Nibiru hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 525,782, với nguồn cung lưu hành 1.04B NIBI. Trong vòng 24 giờ qua, NIBI được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.960086, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, NIBI biến động +0.03% trong giờ qua và -1.35% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 38.62K.

Thông tin thị trường Nibiru (NIBI)

Vốn hóa thị trường $ 525.78K$ 525.78K $ 525.78K Khối lượng (24H) $ 38.62K$ 38.62K $ 38.62K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 559.87K$ 559.87K $ 559.87K Nguồn cung lưu thông 1.04B 1.04B 1.04B Tổng cung 1,105,789,808.355762 1,105,789,808.355762 1,105,789,808.355762

Vốn hoá thị trường hiện tại của Nibiru là $ 525.78K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 38.62K. Nguồn cung lưu hành của NIBI là 1.04B, với tổng nguồn cung là 1105789808.355762. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 559.87K.